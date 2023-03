‘La Uchulú’ se ha visto envuelta en toda una polémica pues luego de denunciar en un en vivo de TikTok que fue víctima de tocamientos indebidos cuando trabajaba en ‘El Reventonazo de la Chola’, se retractó y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que lo ocurrido fue solo “un palmazo, en broma”.

En ese sentido, Carlos Cacho -quien estuvo como invitado en el avant premiere de la película ‘Reinas sin corona’- cuestionó que la influencer, tiktoker y actriz cómica cuyo nombre verdadero es Etza Alanís Reategui Wong, tocara un tema tan delicado para obtener primeras planas.

“No se puede hacer una denuncia tan a la ligera. Me parece terrible que las personas crean que por captar la atención o por recuperar la fama que ya no tienen echen mano a recursos como esos manchando las honras de las personas” , indicó en declaraciones a Trome.

“Eso no se puede permitir de ninguna manera no podemos no hacer un alto a este tipo de situaciones Una total y absoluta falta de respeto al artista y a la persona misma por engrandecer algo que no ha sido así”, finalizó el maquillador respecto a lo ocurrido con ‘La Uchulú'.

Magaly Medina llamó la atención a ‘La Uchulú'

Magaly Medina se mostró extrañada por el cambio de parecer de ‘La Uchulú' de minimizar la denuncia de tocamientos indebidos contra un cantante, que horas antes había hecho a través de un live. “Cuando uno hace una denuncia pública no puede minimizarla después”, opinó ‘la Urraca’.

“Esa persona no te dio autorización para que la tocaras y esa cosa ‘La Uchulú' tiene que saber que no puede normalizarlas”, agregó la periodista.

Magaly Medina consideró que cuando se comunicó con Ernesto Pimentel, la Uchulú se sintió intimidada y después desinfló todo. “No Uchulú cuando uno dice algo lo mantiene hasta el final si es la verdad”, manifestó.

“No te arrepientas, no minimices. No porque quieras quedar bien con Ernesto Pimentel, con tus demás compañeros, no, ¿para qué? H ay que ser valiente, cuando uno deja caer una denuncia de este tipo hay que mantenerlo hasta el final”, finalizó Magaly Medina.

