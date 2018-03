Carlos Galdós tomó drásticas decisiones sobre su estilo de vida tras el fin de 'La Noche es Mía' [FOTOS]

Carlos Galdós siempre ha sido irreverente. Durante todo el tiempo que estuvo al frente de La Noche es Mía, programa de Latina y posteriormente de Panamericana Televisión, el conductor puso el pecho defendiendo el estilo del espacio nocturno.

Una vez que supo que el programa llegaba a su fin, Carlos Galdós no quiso caer en sentimentalismos y anunció en su espacio radial que La Noche es Mía acabaría una semana después. Incluso, pidió a sus fans seguirlo en sus redes personales.

"No sé cómo hacer para decirle a la gente con todo cariño que ya La Noche Es Mía ya fue. Yo, con todo cariño, el próximo viernes, o sea de este al otro, conmigo no cuenten. Gracias, han sido muy amables, han sido 5 años divertidos, maravillosos, lindos", dijo Carlos Galdós.

Luego de la cancelación del programa, el showman dio una entrevista exclusiva a Día D en donde habló de su conducción frente a 'La Noche es Mía'. Carlos Galdós reconoció que el programa cometió excesos.

Pero el punto que hizo dejar el programa fue cuando, vía Twitter, lo llamaron 'misógino'. “Esa no es la televisión que necesitamos, no es el mundo que necesitamos, no quiero a mis hijos asustados o a mis hijas en las calles, no quiero que se institucionalice el piropo. No quiero eso y me di cuenta", dijo Carlos Galdós.

Ahora que deja La Noche es Mía atrás, el conductor decidió cambiar su estilo de vida. A través de su cuenta Instagram, Carlos Galdós comparte fotografías de su nueva rutina: hacer ejercicio y seguir una dieta.

Así es. Vía sus redes sociales, Carlos Galdós deja en claro que debe bajar de peso y por eso se somete a una estricta dieta alimenticia, además de ir al gimnasio por las mañanas para hacer ejercicio y soltar todo lo malo.

"A DIETA POR PRIMERA VEZ EN MI VIDA...PRIMERA SEMANA CUMPLIDA", escribió en su cuenta Instagram Carlos Galdós. Sus seguidores aplaudieron su nuevo estilo de vida saludable y le desearon lo mejor en esta nueva 'etapa'.

