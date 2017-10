Carlos Galdós hace mea culpa por cosificación de mujeres en programa La Noche es Mía [VIDEO y FOTOS]

La violación a empadronadora durante censo 2017 hace que muchos hombres cuestionen prácticas machistas. Es el caso del conductor Carlos Galdós, quien utilizó el espacio televisivo de La Noche es Mía, para hacer un mea culpa sobre su actitud con las mujeres.



Carlos Galdós indicó que La Noche es Mía se hará cargo de sus errores pese a que eso le podría costar puntos en el ráting. "Somos una sociedad machista espantosa. Para mí es delicado hablar de este problema porque en este programa hemos cometido errores de ese perfil", indicó el conductor.



Carlos Galdós se refirió a la cosificación de las mujeres que se realizaba en su programa. "En este programa hemos cosificado a las invitadas o teníamos un bloque que cosificaba a la mujer, no está bien .Si no fuera por este ejercicio de un tiempo a esta parte en que la sociedad está involucrada no habríamos caído en razón", precisó el conductor de La Noche es Mía.



El conductor también se refirió a su reunión con el Ministerio de la Mujer realizada en 2016. "Yo me reuní con las autoridades de esta institución, pero son sellos que todavía quedan. La Noche es Mía carga con el estigma y con toda razón", informó Carlos Galdós.



Carlos Galdós indicó que el contenido de La Noche es Mía ha cambiado, pero todavía queda la mancha. "El machisto está tan enraizado que creemos que es moneda corriente y no está bien", indicó el conductor.

Carlos Galdós mea culpa