Carlos ‘Tomate’ Barraza y su hija Gaela abrieron las puertas de su hogar para las cámaras del programa sabatino “Estás en todas”, donde hablaron de su relación como padre e hija.

En conversación con una reportera, la hija mayor del locutor radial señaló que su padre tiene prohibido comenzar una nueva relación sentimental tras sus malas experiencias en el amor.

“Ya le advertí y lo he cuidado muchas veces, pero no me hace caso. Yo soy su psicóloga profesional y no le dejo (tener una relación) hasta que se muera”, expresó la joven modelo entre risas.

En otro momento, Gaela Barraza se animó a decir cuáles serían los requisitos que debe tener la mujer que conquiste el corazón de su padre.

“Solo quiero que hagan feliz a mi papá y que no le hagan daño porque si no la mato”, advirtió la ganadora del Miss Perú La Pre.

Gaela Barraza sigue los pasos de su padres y se está abriendo un camino en el mundo artístico con su admirable belleza y carisma.

Tomate a Gaela

