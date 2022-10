Carlos Vidal Andrade es recordado por miles de peruanos como la expareja de Gisela Valcárcel. Esta relación comenzó cuando la conductora de ‘El gran show’ empezó su carrera en la televisión. Sin embargo, también es difícil olvidar que fue el autor del libro ‘La Señito’.

Aunque la obra fue vetada a nivel nacional y no salió a la venta, debido a que Valcárcel habría impedido su distribución gracias a un favor que le pidió a Vladimiro Montesinos, se lograron vender algunos ejemplares.

Carlos Vidal y Gisela Valcárcel en una de las tantas fotos que se tomaron cuando eran pareja.

¿Qué pasó con Carlos Vidal?

Chalaco de nacimiento, Vidal fue un modelo popular a fines de los ochenta. No obstantem después de su rutura con Gisela y alejarse de las cámaras, decidió residir Miami, ubicado en Estados Unidos.

En el año 2011, ‘Panorama’ le hizo un reportaje después de estar diez años alejado de la televisión peruana. En la nota, Vidal contó que le iba bien lejos del país e indicó que se encontraba trabajando como vendedor de maquinaria pesada. También confesó que estaba comprometido y que tenía planes que deseaba cumplir con su pareja.

En 2013 regresó a Perú, para vistar el Callao, la prensa lo ubicó e indicó que llegaba de visita por el aniversario del puerto. Además, mencionó como le iba: “Vivo en Miami y estoy casado. Vine de vacaciones a Lima por unas semanas con mi familia y me reencontré con los amigos”, expresó el exmodelo.

Cuando le preguntaron acerca de Gisela, no quiso hablar sobre el tema: “Los sábados disfruto de las noches de Lima, salgo a divertirme, no veo su programa. No quiero hablar. Pueden decir que vine a colgarme de ella”, finalizó.

En la actualidad, tal como se ve en sus redes sociales, Carlos Vidal continúa viviendo en Miami, pero de vez en cuando regresa a Perú de visita. Además, estaría trabajando como lavavajillas y parrillero en distintos restaurantes norteamericanos.

Carlos Vidal en la actualidad.

