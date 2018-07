Carlos Villagrán llega con su circo de Quico para despedirse del Perú …. ¡Otra vez!

Desde México, el actor Carlos Villagrán , quien durante 48 años hizo reír a varias generaciones con su personaje ‘Quico’, confirmó que colgará el traje de marinerito y se retirará del mundo artístico.



Carlos, vuelve a Perú después de dos años y para decirnos adiós

Así es, este año me despido como ‘Quico’ del Perú, estaré por allá del 26 de julio al 19 de agosto con el ‘Circo de Quico’ en el Centro Comercial MegaPlaza.



¿Realmente dejará a ‘Quico’ en el baúl de los recuerdos?

Sí. Como dice una canción de Juan Gabriel: Dios perdona, pero el tiempo no. Termino este año con ‘Quico’ y luego me dedicaré al rubro empresarial.



¿Dejará por completo la actuación?

Totalmente, pondré mi restaurante que se llamará ‘La Vecindad de Quico’ y donde tendré platillos peruanos como el rico cebiche, la papa a la huancaína, el lomo saltado, toda su deliciosa comida que tanto me gusta. Los mozos estarán vestidos de marineritos.



Debe ser difícil despedirse de un personaje que lo acompañó por casi 50 años y que ha divertido a muchas generaciones.

Han sido 48 años y me ha tocado estrechar la mano del papá, del hijo y el nieto, que han disfrutado con ‘Quico’, eso para mí es un lindo homenaje y así hay mil cosas que me pasaron por las que estoy profundamente agradecido.



¿Escribirá sus memorias?

Sí, las anécdotas de ‘Quico’ y de Carlos Villagrán, eso saldrá el próximo año en un libro.



Ahora los niños se divierten mucho con la tecnología, ¿lo aprueba?

Por la tecnología se han perdido los valores. El niño ya no corre a buscar al amigo, no juega al trompo, la tecnología no es mala si se emplea bien, pero el abuso causa que los niños no se comuniquen con los padres y sean víctimas de malos sujetos. (C. Chévez)