Por: Eric Castillo

Carolain Cowen (29), la popular ‘Churro crudo’, llegó a la televisión hace varios años y, aunque su popularidad ha ido en aumento desde que se unió al elenco cómico de Jorge Benavides , esto no la ha afectado, ya que tiene muy claro que la felicidad radica en tener paz y estar al lado de su familia.

¿Cuántos años trabajando junto a Jorge Benavides?

Empecé cuando estuvo en Willax, en el año 2016, pero dejé el programa un año debido a mi maternidad.

¿Es JB un jefe exigente?

Es una persona que le gusta que las cosas salgan bien, es muy paciente, se toma su tiempo explicándonos, siempre hacemos un previo para que todo quede ‘ok’ en las grabaciones.

¿Y cómo es el ambiente de trabajo con los compañeros?

Creo que todos los que trabajamos en ‘JB en ATV’ somos un poco parecidos porque hay mucho compañerismo y eso ayuda a que los sketchs salgan bien, nos apoyamos con los chistes.

¿Y Carolain tiene su chispa?

Claro. Además, soy tal cual, así como me ven en la pantalla soy en mi casa, con mi círculo de amigos, por eso cuando me dan mis ataques de risa me preguntan si es fingido o estoy exagerando, pero en verdad me controlo para que no salga mi verdadera risa.

¿Siempre tuviste la ilusión de estar en la televisión?

No, creía que mi rumbo iba a ser otro. Sin embargo, donde estoy soy súper feliz.

¿Cuál iba a ser tu rumbo?

Estudié administración de empresas y negocios. Terminé mi carrera, me recibí y cuando empecé a trabajar en un horario de oficina, eso me mataba. Un día me puse a pensar si eso quería realmente para toda mi vida, pasarme treinta años ahorrando para una jubilación y entré como en una minidepresión…

Luego, ¿Qué pasó?

Se me aparecieron oportunidades en Lima para ser modelo y lo hacía a la par con mi trabajo de oficina, y me di cuenta de que modelando un día ganaba más que en un mes en la oficina, entonces decidí dejar mi trabajo.

Difícil decisión…

Sí porque tuve una pequeña discusión con mis padres, porque con mucho esfuerzo me pagaron los estudios y les dije ‘lo siento, esto no me gusta’, y el modelaje me llevo a la televisión. Así empezó.

Así dejaste tu natal Chiclayo...

Algo así, pues terminé mi carrera en la universidad y me vine a trabajar a los 22 años.

Ahora eres madre de Ana Victoria, ¿Qué edad tiene?

Mi pequeña tiene dos años.

¿Cómo vives esta etapa?

Es maravillosa, cuando fui madre supe lo que quería ser.

¿Piensas agrandar la familia?

Por ahora no, quizá cuando mi hija esté más grande para que me ayude. Antes soñaba con tener una familia grande, pero viendo que uno debe de dedicarle tiempo, solo voy a tener dos.

¿Tu hija te ve en televisión?

Sí, me reconoce, vemos el programa y grita ‘mamá Caro’ cuando aparezco, se emociona.

¿Y quisieras hacer otras cosas en la actuación?

Es un poco complicado hablar sobre la actuación porque implicaría hacer papeles que, por un tema de que estoy casada, mi esposo no está muy de acuerdo… para él donde estoy súper bien, es un tema que lo hemos conversado y no está dentro de mis planes.

¿Es celoso?

No es celoso, no me cela, pero cuando hemos conversado sobre si iba a actuar, me pidió que mejor no... eso no lo haría muy feliz que digamos. A mí me gusta lo que hago ahorita, si más adelante se ve la posibilidad o tengo una oferta que me interese lo pensaré.

Siempre has mantenido un perfil bajo, sin escándalos…

Es que cuanto más acaparas y tienes más fama, entonces menos privacidad y la gente está más atenta a lo que haces y te critican muchísimo más. Yo vivo tranquila.

Dicen que la fama marea, ¿crees eso?

Siempre me pongo a pensar en lo que mis acciones puedan afectar en un futuro a mi hija o mi esposo. Ellos son mi tranquilidad, mi paz y felicidad, es lo más importante para mí. La televisión dura un tiempo, pero tu familia es para toda la vida.

Llevas varios años de casada, ¿tu esposo Luis Montenegro es tu ‘príncipe azul’?

Admiro mucho a mi esposo, es una persona muy seria, me lleva 10 años, es mucho más maduro que yo, siempre ha sido mi soporte a tierra. Es totalmente diferente a mí, porque no tenemos nada en común, solo que amamos a nuestra hija, es un equilibrio en mi vida.

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Tenemos diez años juntos, seis como enamorados y cuatro de esposos. Tenemos una relación muy consolidada, nos conocemos bastante gracias a Dios.

¿Algún consejo para mantener encendida la llama del amor?

Mira, yo soy romántica, pero él es detallista. No será súper cariñoso, pero tiene detalles muy bonitos conmigo, sabe las cosas que me gustan, está pendiente de las fechas y como le gusta cocinar siempre me sorprende con algo especial.

¿Te ha tocado lidiar con los malcriados en las redes?

En su mayoría me siguen chicas y madres porque tengo un blog de maternidad, pero cuando veo mensajes subidos de tono o algún malcriado, pues de inmediato los borró y los bloqueo, no me hago problemas.

También tienes un emprendimiento…

Sí, formé mi empresa ‘Anna Baby Shop’, que es una tienda multimarca online para que todas las mamis tengan la confianza de comprar en internet productos de calidad y la mayoría son los que usamos en casa con mi pequeña.