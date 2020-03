Rodrigo González continúa en su batalla contra Cathy Sáenz. En el Día de la Mujer, el conductor de televisión decidió recordar cómo lucía la ex productora de Esto es Guerra cuando iniciaba en el mundo de la televisión.

Peluchín vuelve a referirse a Cathy Saénz con el apelativo de ‘La Chusca’. La descripción de la foto menciona “La Chusca antes de los canjes”. En la imagen se observa a la conductora de Mujeres al Mando sonriendo. En la fotografía, Saénz se luce con amigos. La intención del conductor es hacer burla del aspecto físico de la ex productora de Esto es Guerra.

La guerra entre ambos ha llegado a las tribunales cuando Cathy Saénz denunció a Peluchín por maltrato psicólogico. En diciembre de 2019, utilizó unos minutos del espacio televisivo que conduce para hablar sobre el hostigamiento que recibe por parte del comunicador. "No puede ser que seamos acosadas y maltratadas a través de cualquier medio y no decir nada. El feminicidio ha aumentado en el Perú entre el 2018 y 2019 y no es una broma. Esto puede llegar a un crimen. No soy la única (víctima) y muchas de mis compañeras como Tilsa Lozano, Sheyla Rojas, Michelle Soifer, la misma Karen, Susana Umbert... Somos mujeres maltratadas y por alguien que sistemáticamente nos insulta, nos humilla”, dijo en aquella oportunidad.

Hay que recordar que Cathy Sáenz le ganó un juicio por el delito de difamación a Rodrigo González y aún está pendiente que le pague una reparación por daños y prejuicios. "Yo a él ya le gané lo que tenía que ganarle. Solamente quiero que pague. Hay una penalidad, tiene que cumplirla nomás. Si no la cumple que tenga cuidado”, declaró en diciembre del 2019.

Al respecto, Rodrigo González no ha mostrado arrepentimiento sobre los calificativos que lanza contra Cathy Saénz, por el contrario reafirma su postura contra la conductora.

Rodrigo González publica cruel foto de Cathy Sáenz

