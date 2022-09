Cati Caballero regresa a la actuación con la película nacional “Atrapado”, filme en el que encarna a la tía de Mateo, protagonista de la historia, a quien ayuda en una situación complicada de violencia y abandono. En lo personal, la recordada modelo de “Habacilar”, estuvo alejada del ambiente artístico porque se encuentra dedicada junto a su esposo a dar charlas de motivación a matrimonios y parejas.

“La película Atrapado se rodó antes del inicio de la pandemia y se terminó de grabar a fines del año pasado. Tiene un mensaje de superación, esperanza, donde sin importar las circunstancias que uno pueda experimentar siempre habrá una luz de esperanza. Esto pasa con Mateo y sus hermanos, a quien ayudo como su tía”, cuenta Cati Caballero.

La ex figura del modelaje saludó que Raúl Romero haya vuelto a la pantalla chica, aseguró que se comunican mediante redes sociales y agradece a público que la recuerda cuando trabajaron juntos en “Habacilar”.

Cati Caballero en una escena de la película "Atrapado", cinta en la que ella tiene un papel importante.

MUCHO CARIÑO

“A pesar de que pasan los años, el público nos recuerda con mucho cariño. Me sigo comunicando con Laura (Huarcayo) y Patty (Wong) así como con las demás chicas del programa mediante WhatsApp, pero no nos vemos con frecuencia. También veo que Raúl está como coach en La Voz Senior, me da mucho gusto. Él es amigo de mi esposo, me alegra por él, siempre hace reír a todo el mundo”, refirió.

Caballero, quien debutó en el cine con la película “Motor y Motivo” (película del Grupo 5), reveló haberse alejado del ambiente artístico para dedicarse a su familia, junto a sus seres queridos que son cristianos desde hace catorce años.

“La película no estaba dentro de mis planes, el director Pedro Ramírez me sorprendió con la propuesta y me encantó el proyecto, que tiene un mensaje hermoso, para toda la familia”, contó.

Con veinte años de relación con su esposo Hugo Feldmuth, actualmente Cati Caballero brinda charlas de motivación a familias y matrimonios, para eso llevó cursos de autoayuda y hace unas semanas se graduó como coach en México. Además, ayuda a mujeres que le piden consejos mediante sus redes sociales.