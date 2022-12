HBO Max, Netflix y Disney Plus preparan otra próxima competencia El 2023 apunta a estar marcado por el regreso de aclamadas series y otras nuevas que prometen sacudir el streaming. Las plataformas, ya han preparado sus catálogos para mostrar la oferta más diversa. Destacan el regreso de “Loki” y “The Mandalorian”, así como el estreno de “The Last of Us”. Lo que quiere decir es que también habrá Pedro Pascal por partida doble.

Series nuevas, clásicos modernos, propuestas llamativas, ese es el pulso que promete la nueva temporada de producciones televisivas para el próximo año. Aquí te contamos cuáles son los programas que marcarán el 2023 y dónde puedes verlas de manera online.

El mandaloriano junto a Baby Yoda (Foto: Disney Plus)

10 SERIES RECOMENDADAS PARA EL 2023

10. “Los plomeros de la Casa Blanca” (HBO Max)

Woody Harrelson y Justin Theroux interpretan a dos agentes de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Casa Blanca que, de manera encubierta, tienen que evitar la mayor filtración de información clasificada a los medios de comunicación. La historia está basada en el libro “Integrity”. Llega en marzo.

9. “The Palace” (HBO Max)

Después de la celebrada “Mare of Easttown”, Kate Winslet regresa con la serie “El Palacio”, no solo como protagonista sino también en el trabajo de productora ejecutiva. La ganadora del Óscar estará inmersa en la caída de un régimen autoritario y tendrá de compañeros de reparto a Matthias Schoenaerts, Andrea Riseborough y Hugh Grant.

Kate Winslet en un evento público por "Avatar 2" (Foto: AFP)

8. “Ahsoka” (Disney Plus)

El celebrado personaje de Ahsoka Tano, que brilló en “Star Wars: The Clone Wars” y en la segunda temporada de “The Mandalorian”, tendrá su propia serie y volverá a ser interpretada por Rosario Dawson, en una historia escrita por Dave Filoni. Todavía no tiene fecha de estreno.

Ahsoka Tano interpretada por la actriz Rosario Dawson junto a la verdadera estrella de Star Wars: Baby Yoda (Foto: Lucasfilm/Disney)

7. “Bridgerton” - Temporada 3 (Netflix)

Mientras que “Bridgerton” regresa al streaming con su temporada 3 enfocada en el personaje de Lady Whistledown, interpretada por Nicola Coughlan. La también conocida como Penelope Featherington dejará atrás el amor de Colin Bridgerton para encontrar a la pareja ideal en el mercado matrimonial. Aún no cuenta con una fecha de estreno.

6. “The Crown” - Temporada 6 (Netflix)

“The Crown” retomará su historia para despedirse definitivamente del público. La última parte de la ficción abarcaría desde la década de los 90 hasta principios de los 2000. Se espera que regresen Imelda Staunton y Elizabeth Debicki como la reina Isabel II y la princesa Diana, respectivamente. Todavía no se ha anunciado su fecha de estreno.

5. “The Mandalorian” - Temporada 3 (Disney Plus)

El mandaloriano interpretado por Pedro Pascal regresa a la plataforma de streaming Disney Plus para más aventuras en el universo, junto al famosísimo “Baby Yoda”, que seguramente volverá a poner de cabeza las misiones del solitario guerrero. La ficción estrena su temporada 3 el 1 de marzo.

4. “You” - Temporada 4 parte 1 (Netflix)

Joe Goldberg volverá a buscar el amor entre asesinatos, obsesión y otros de los ingredientes que convirtieron en un éxito a esta extraña serie de Netflix. Después de arruinar a su familia, el asesino serial vuelve a la pantalla en el papel de un profesor llamado Jonathan Moore en Londres. La parte 1 de la temporada 4 ya tiene fecha de estreno: el 9 de febrero. Mientras que la segunda parte se podrá ver desde el 9 de marzo.

3. “Loki” - Temporada 2 (Disney Plus)

Tom Hiddleston y Owen Wilson regresan a una de las mejores series de Marvel y el multiverso. La temporada 2 resolverá las incógnitas dejadas al final de la primera entrega en la Autoridad de Variación Temporal (TVA por sus siglas en inglés). Todavía no hay una fecha oficial del estreno de “Loki”.

2. “Succession” - Temporada 4 (HBO Max)

Una de las mejores series de los últimos años regresa con su temporada 4 en HBO Max, con un enfrentamiento mayor después del emocionante cierre de la anterior entrega, que tuvo a los hermanos Roy enfrentándose a su padre. Los nuevos capítulos todavía no tienen una fecha de estreno.

1. “The Last of Us” (HBO Max)

“The Last of Us” es el estreno más esperado de 2023. Se trata de la adaptación del popular juego homónimo y tendrá como protagonistas a Pedro Pascal y Bella Ramsey, en los personajes de Joel y Ellie, respectivamente. La serie se ambienta en un mundo apocalíptico, con los personajes principales tratando de sobrevivir a la mayor tragedia de la humanidad. La primera temporada se estrena el 15 de enero.

