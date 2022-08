Akın Akınözü, quien ha alcanzado la fama internacional gracias a su papel de Miran en la exitosa telenovela turca “Hercai”, no solo es un gran actor y una cara bonita con cuerpo perfecto. El histrión es un hombre inteligente y apasionado por las ciencias. Sabes qué estudio antes de ser artista.

Akınözü es uno de los galanes más solicitados de la televisión turca, además de uno de los actores otomanos más admirados en América Latina y España. Es difícil imaginarse “Hercai” sin él, pero eso puso haber ocurrido si se hubiese dedicado de lleno a la carrera que estudió en una prestigiosa universidad de Estados Unidos.

Conoce a qué se quiso dedicar el aclamado protagonista de “Hercai” y “El juego de mi destino”, lo cual rompe con los prejuicios que muchas veces hay hacia los actores.

¿QUÉ Y DÓNDE ESTUDIÓ AKIN AKINÖZÜ ANTES DE DEDICARSE A LA ACTUACIÓN?

El actor turco Akın Akınözü, protagonista de la telenovela “Hercai”, llegó a estudiar matemáticas en el Instituto TED y en la Universidad de California, Berkeley, durante seis años.

“De estudiar matemáticas a actuar fue una gran decisión y ahora caigo en cuenta de que, si no hubiera tomado esa decisión, hubiese sido un gran error. Estoy muy feliz de haberlo hecho”, manifestó la estrella turca de la actuación en una entrevista con Infobae.

El intérprete, de esta manera, contó que no quería arrepentirse de no haber tomado una decisión arriesgada. Al final, su apuesta lo llevó a cumplir sus más grandes sueños.

“Muchas veces la gente se arrepiente de algo, especialmente, de lo que no hicieron. Más no por lo que sí hicieron y, después de muchos años, se dan cuenta de que había una oportunidad y no la tomaron”, agregó.

¿Qué dijo su familia?

El actor contó que su cambio de carrera fue apoyado por su familia, que son artistas. Su madre es la actriz turca Özlem Akınözü y su abuelo, Süreyya Arın, uno de los primeros presentadores legendarios de la Radio y Televisión Turca (TRT). Incluso, se podría pensar que lo vieron raro cuando decidió estudiar en el Instituto TED.

Akın Akınözü, para suerte de todos sus seguidores, decidió ser actor y eso le ha rendido frutos y abierto muchas puertas.

Actor Akin Akinözü se hizo muy famoso al interpretar a Miran Aslanbey. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

AKIN AKINÖZÜ, ¿QUÉ HACE UN AÑO DESPUÉS DE “HERCAI”?

Akın Akınözü, casi un año después de la transmisión de la serie “Hercai”, ha participado en varias producciones, pero también se le ve enfocado en su carrera de modelo.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, viene colgando sesiones de fotos, que ha realizado para diferentes marcas.