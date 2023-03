Achraf Hakimi estaba teniendo un buen momento en el gramado luego de ser figura con Marruecos en el Mundial de Qatar 2022 y también por haber sido considerado dentro del once ideal del año en la pasada ceremonia de los premios The Best. Sin embargo, ahora parece que se desmorona todo, ya que a finales de febrero, una joven lo acusó de violación y la Fiscalía tomo cartas en el asunto.

Por lo delicado del asunto y por todo lo que ello podría implicar, los principales detalles sobre la investigación han sido resguardados y permanecerán en secreto. De momento, la información más importante se manejará así, pero hay otra que sí se ha ido conociendo en los últimos días.

Es por ello que ahora elaboraremos un pequeño resumen de todo lo que ha salido en los medios de comunicación especializados del tema y que han tenido la exclusiva con la finalidad de que puedas entender qué está sucediendo en el entorno del futbolista y acerca de lo que se le acusa.

LA ACUSACIÓN DE UNA JOVEN EN CONTRA DEL JUGADOR ACHRAF HAKIMI

Una joven de 23 años, el pasado domingo 26 de febrero, se acercó a una comisaría para declarar que había sido violada por el mencionado futbolista del PSG, aunque solo quería dejar constancia de ello y no denunciarlo. Sin embargo, la Fiscalía de Francia, por la gravedad del asunto, ha decidido investigar el caso, de acuerdo a una información publicada por AFP.

De acuerdo a las declaraciones que fueron publicadas por Le Parisien, medio que fue dueño de la exclusiva del caso, todo empezó el 16 de enero, cuando el futbolista y la joven iniciaron conversaciones a través de Instagram. Después de tanto hablar, ambos acuerdan encontrarse en la casa de él, el jueves 23 de febrero.

Aprovechando que no había nadie en su domicilio porque su esposa e hijos estaban de viaje en Dubái, Achraf Hakimi habría invitado a la chica a su casa cerca de París y fue él mismo el que pagó el taxi hasta ese lugar. Hasta ese momento, las cosas andaban con cierta “normalidad”, pero no siempre sería así.

Según las declaraciones de la muchacha, él la besó a la fuerza en los labios, luego le levantó la ropa e hizo lo mismo en su pecho, para luego proceder a tener relaciones sexuales sin su consentimiento y pese a habérselo negado en múltiples oportunidades. La chica también aseguró que salió de la casa y, entre llantos, llamó a uno de sus amigos para que la recoja.

El joven que la recogió en la casa del futbolista marroquí también fue su acompañante a la dependencia policial para dar a conocer su versión y podría servir como testigo del caso.

Achraf Hakimi en el mundial de Qatar 2022 (Foto: FIFA)

¿CÓMO REACCIÓNO ACHRAF HAKIMI A LA DENUNCIA?

El futbolista fue visto públicamente por última vez en la gala de los premios The Best, que casualmente se desarrollaron en París. El evento se realizó el lunes 27 de febrero, un día después de que se haga la acusación en su contra, y lo que sorprendió bastante es que, a diferencia de los demás futbolistas, no estuvo acompañado por su esposa, Hiba Abouk.

Hasta el momento, el lateral derecho no ha dado ninguna declaración al respecto y, teniendo en cuenta la gravedad del asunto, es probable que no lo haga y que todo lo maneje de forma estrictamente privada. La que sí ha dado una pequeña reacción es su abogada.

La encargada de manejar este tema legal del futbolista aseguró que las afirmaciones de aquella muchacha son falsas y que su representado en estos momentos se encuentra tranquilo y a la espera de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas.

LA REACCIÓN DE HIBA ABOUK, LA ESPOSA DE ACRHAF HAKIMI

Ni bien se conoció este caso, las miradas se posaron en el jugador de ´futbol, pero también en su esposa, la actriz española Hiba Abouk, pues, de ser ciertas las acusaciones, el marroquí le habría sido infiel, poniendo en juego toda la historia de amor y la familia que han ido forjando a través de los años.

En un principio, la mujer de futbolista no había hecho ninguna declaración pública, pero ya había llamado la atención que no haya acompañado a su esposo a la ceremonia de la FIFA, dando a entender que algo no estaba muy bien entre los dos, a sabiendas de lo que se le había acusado a él.

Días después llegó la reacción más fuerte de Hiba Abouk. Y es que la actriz ha sorprendido a propios y extraños con su decisión de eliminar varias imágenes que tenía al lado de su esposo en su cuenta de Instagram, algo que en estos tiempos es considerado como impactante y que daría indicios de una crisis o el final de su romance.