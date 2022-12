El conocido presentador mexicano Adal Ramones anunció a través de su cuenta de Instagram que, a sus 61 años, se convertirá en padre por cuarta vez, ya que su esposa, Karla de la Mora, está nuevamente embarazada.

El también actor y productor de televisión tiene dos hijos mayores -Paola y Diego- con su exesposa Gaby Valencia, y ya tiene un hijo -Cristóbal- fruto de su matrimonio con la exmodelo, con la que se casó en agosto de 2017.

“El amor se multiplica… Dios es muy bueno en tantas cosas conmigo y con nosotros como familia. Buenvenid@ … Te estamos esperando”, escribió inicialmente en una publicación de Instagram con el que dio a conocer la noticia.

“Te puedo asegurar que llegarás con una GRAN MAMÁ! Y yo siempre intentando partirme en mil #love Paola / Diego / Cristobal y ahora….”, agregó en el post que acompañó de una foto en la que se le ve agarrando la ‘pancita’ de Karla de la Mora.

Por su parte, Karla de la Mora se mostró muy emocionada al compartir con sus seguidores la feliz noticia. “Dios dijo: CONCEDIDO Seremos papás otra vez!” , escribió sin precisar si el bebé que espera será niño o niña.

Adal Ramones no perdió el tiempo y le dejo un amoroso mensaje en los comentarios: “Te amo y me hace tan feliz que todos por esta próxima visita, no quepa la alegría en el corazón!”.

“Es vdd… lo buscábamos tanto, pero Dios lo concede en el momento Perfecto! TE AMO mi Güera hermosa! Eres la mejor mamá con Cristobal y lo serás con su herman@ , de eso estoy mas que seguro y en paz”, agregó.

ESTUVO EN PERÚ EN 2021

Adal Ramones llegó a nuestro país en abril del año pasado junto a Mauricio Islas y Plutarco Haza y estrenaron dos obras teatrales, gracias a las gestiones del el Ministerio de Cultura y la Embajada de México.

Estas fueron “Voy a ser Papá”, protagonizada por Plutarco Haza y dirigida por Adal Ramones, y “Distorsión, el Juego de la Mente”, que se estrenaron en mayo en el Auditorio Colegio Santa Úrsula.

En “Voy a ser Papá” Plutarco Haza interpretó a un hombre que se rehúsa a ser padre. En “Distorsión, el Juego de la Mente”, Joaquín Bondoni tuvo el papel de unos gemelos que sufren por la pérdida de sus padres y tienen personalidades diferentes.

