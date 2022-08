Cuando se trata de hablar sin remordimiento y lanzar dardos, no hay mejor personaje que Adamari López, quien recientemente contó la manera en que sobre llevó su separación del famoso bailarín Toni Costa. Recordemos que el artista español estuvo también en el ojo mediático luego de su participación en “La casa de los famosos 2″. ¿Qué dijo la conductora?

Desde su separación, ambos acordaron no hablar del otro, aunque debido a su carácter de figura pública, pareciese algo inevitable. Y es que Adamari López volvió a incendiar la pradera luego de contar algunos ‘extras’ que padeció mientras se desligaba sentimentalmente del padre de su pequeña Alaïa. Hablamos, por supuesto, de Toni Costa.

Al parecer, la presión de los fanáticos y los fanáticos de la puertorriqueña habrían hecho sucumbir su acuerdo con el ibérico, quien incluso se animó a hablar de más en redes sociales en los últimos días.

Toni Costa y Adamari López juntos en el primer día de clases de Alaïa (Foto: Alaïa / Instagram)

En tal sentido, la artista caribeña sostuvo su rutina necesaria para mantener el equilibrio dentro de su vida profesional y personal, en especial, luego de todas las dificultades que ha pasado en estos últimos años a raíz de su separación con el padre de su hija.

“Creo que papá Dios ha sido una guía muy importante, la educación que recibí de mi familia, la ayuda de psicólogos, que también me han servido de mucho para entender, para madurar, para no permitir, para perdonarme a mí misma y para poder seguir adelante y quería compartirlo con ustedes…”, fue lo que dijo la conductora de televisión en el citado video.

Durante el clip del material audiovisual, la celebridad puertorriqueña indicó que siempre se mantuvo a la defensiva cuando le tocaron su ámbito personal, aduciendo que evita los líos y los cuestionamientos por la salud emocional de su hija.

“Muchos también de ustedes me preguntaron por qué no hablo de ciertas cosas, o de circunstancias que me han pasado en estas últimas fechas y que he querido resguardar. Y quiero compartirles, sobre todo, se los he dicho yo creo, pero quiero volvérselos a hacer claro, que todo lo que callo o todo lo que no digo es sobre todo por el bienestar de mi hija…”.

Adamari López en el primer día de clases de su hija Alaïa (Foto: Adamari López / Instagram)

ADAMARI Y SU RELACIÓN CON LA PEQUEÑA ALAÏA

Respecto a lo que es su compromiso como madre, Adamari indicó que su hija siempre será lo más importante en su vida, por lo que siempre estará abierta a conversar con ella cuando sea necesario.

Incluso, se animó a decir que siempre ha sido veraz con su hija, a pesar de que cuenta con apenas 7 años de edad.”Yo pienso que todo tiene un momento y la niña tendrá, cuando sea más grande, o en el momento que ella me pida, porque yo le voy a hablar siempre con la verdad, una respuesta sincera de cosas que han pasado según esos acontecimientos.”

La conductora de televisión suele compartir bellos momentos juntos a su hija Alaïa (Foto: Adamari López / Instagram)

Al finalizar el metraje, López indicó que el acallamiento de su vida pública se debe al bienestar de su pequeña, algo que debeberían replicar otras personas que ejercen el rol de padres y madres en la sociedad.

“Por eso muchas veces he preferido callar aunque otras personas hablen, den su punto de vista, den su razonamiento de cosas que ellos creen que han pasado de cierta manera y yo tengo otra visión diferente u otro punto de vista. He preferido callar siempre por el bienestar de mi hija. Solo que les dejo como reflexión, prudencia ante lo que les toque enfrentar en la vida, piensen bien antes de, -sobre todo por el bienestar de sus hijos-, de hablar de algo que pueda herirlos a ellos…”, puntualizó la también actriz.