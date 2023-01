No hay duda de que Adamari López siempre comunica lo que piensa a través de sus redes sociales, ya sea sus temas personales, proyectos, la salidas con la pequeña Alaïa y hasta los rumores en torno a su separación con Toni Costa. Sin embargo, esta vez la presentadora puertorriqueña se dio tiempo para hablar de las indirectas que ha venido publicando en redes sociales.

Actriz, bailarina, conductora, y hasta coreógrafa de trends virales en TikTok. No hay faceta en la que Adamari no destaque, y prueba de ello son los cientos de miles de reproducciones que tienen sus clips en sus cuentas de Instagram.

La puertorriqueña tiene más de 8.3 millones de seguidores en Instagram (Foto: Adamari López / Instagram)

Eso sí, sus últimos contenidos posteados en sus plataformas sociales fueron interpretados como ataques hacia Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija Alaïa. ¿Será cierto que se encuentra dolida o son meras especulaciones? Pues, la propia Adamari lo reveló.

¿ADAMARI LÓPEZ PUBLICÓ INDIRECTAS HACIA SU EX TONI COSTA?

Siempre sincera y sin pelos en la lengua, nuestra bella Adamari contó sobre los clips anclados en su Instagram, los cuales están relacionados con diversos temas de parejas y demás problemáticas sobre el amor.

En tal sentido, la famosa de 51 años dejó en claro que no todo lo que sube a sus redes son contenidos estrechamente vinculados a su vida personal, pues suele hacerlo para generar a su público.

Adamari López junto a su hija Alaïa, fruto de su relación con Toni Costa (Foto: Adamari López/Facebook)

“Muchas veces yo hago reels y tengo todo tipo de comentarios. Muchos piensan que son una indirecta o una manera directa de platicar con alguien o mandar algún mensaje”, manifestó la ex de Toni Costa. “Yo al final lo que estoy creando es contenido para mis redes. Así como Shakira hace su música y a través de sus letras, igual hago yo mi contenido”, indicó la puertorriqueña.

Asimismo, López detalló que el único fin que tiene a la hora de producir tales videos es divertirse, pues será común verla en trends y demás retos virales a través de internet, por lo que los rumores de ser dardos en contra de Toni Costa quedan totalmente descartados.

Adamari Lopez comenzó su carrera a la edad de seis años y, desde entonces, participó en reconocidas telenovelas (Foto: Adamari Lopez / Instagram)

“Recuerden que también yo soy actriz y lo que muchas veces hacemos es imitar todos esos reels que ya están creados. Les pongo caras, les hago muecas, gestos y la gente piensa que es una manera de hablar, retar o señalar a alguien. Y no, es simplemente contenido que me divierte y que me permite estar en contacto con ustedes que son los seguidores”, puntualizó.