Desde el 25 de agosto de 2022, “After. Amor infinito” (“After Ever Happy” en su idioma original), la cuarta película de la saga basada en la exitosa serie de novelas homónimas de Anna Todd, está disponible en los cines de Latinoamérica. A España y otros países se estrenará un día después, pero a Estados Unidos llegará recién el 7 de septiembre.

En la nueva película protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin, Tessa ya no es la joven dulce que conoció Hardin, quien tampoco es el mismo, pero sus traumas de la infancia aún no atormentan y en ocasiones provocan que pierda el control. Tessa es la única que puede calmarlo, por lo tanto, él la necesita, pero ¿ella lo necesita a él?

A medida que salen a la luz más hechos de su trágico pasado, Hardin se vuelve más oscuro y aleja a Tessa y a todos los demás. Esta vez, Tessa no está segura de poder salvarlo. ¿Se mantendrán unidos o será el final de su historia de amor?

Los que ya vieron “After. Amor infinito” probablemente ya conocen la repuesta a esa pregunta. Entonces, ¿habrá una quinta película después de “After” (2019), “After We Collided” (2020), “After We Fell” (2021) y “After Ever Happy” (2022)?

Josephine Langford como Tessa Young en "After. Amor infinito" (Foto: Voltage Pictures)

¿HABRÁ OTRA PELÍCULA DE LA “AFTER” TRAS AMOR INFINITO?

La respuesta corta es sí. Aunque los fanáticos esperaban que la cuarta entrega marcará el final de la historia de Tessa Young y Hardin Scott, Hero Fiennes Tiffin anunció que habrá una nueva cinta y que llevará por título “After Everything”.

A través de un video publicado en el Instagram oficial de “After”, el actor inglés de 24 años confirmó la noticia. “Estoy muy emocionado de compartir finalmente algunas enormes noticias con todos vosotros. Acabamos de terminar el rodaje de la quinta película de ‘After’”, indicó.

Aunque no dio muchos detalles de la nueva película, compartió el título y el final de las grabaciones. Por lo tanto, la nueva entrega de la popular saga probablemente se estrene en el 2023 y le de un final a la historia que comenzó en 2019.

“Todavía no puedo contar mucho al respecto, pero puedo deciros que se llamará ‘After Everything’ y que no puedo esperar a que todos la vean”, agregó el actor que interpreta al atormentado Hardin Scott.

“After Everything” se suma a las otras dos cintas de la saga confirmadas anteriormente, una precuela que se centrará en la vida de Hardin antes de Tessa y una secuela que seguirá a Emery y Auden, los hijos de los protagonistas.