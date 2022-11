No cabe duda de que Aislinn Derbez sigue siendo una de las mujeres más bellas de toda la farándula mexicana. Y es que la hija mayor de Eugenio Derbez lograr acaparar portadas de revistas y telediarios en los medios locales. ¿Ya viste sus fotografías de infarto? Conócelas aquí.

La retoña de Eugenio Derbez sigue siendo una de las celebs más lindas de todo el medio local, ya que además de deslumbrar con sus outfits de infarto, también ha logrado desarrollar un genial glow up que presume diariamente a través de sus redes sociales.

Aislinn derrocha sensualidad en Instagram (Foto: Aislinn Derbez/ Instagram)

De hecho, la artista publicó recientemente unas fotografías que ha logrado irradiar sensualidad. ¿Te lo vas a perder? No hay duda que Aislinn nació para las cámaras.

LA HIJA MAYOR DE EUGENIO DERBEZ DESDE LA CAMA

La hija mayor de Eugenio Derbez publicó vía Instagram varias instantáneas en las que cubre su cuerpo con una sábana, evidenciando que no lleva ropa interior para el agrado y suspiro de sus fanáticos.

Aislinn Derbez publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

No obstante, uno de los comentarios hechos por su hermano Vadhir Derbez logró generar tendencia en redes sociales, pues si bien no interactúan físicamente con frecuencia, son conocidos los celos entre ambos. Incluso, el también cantante indicó que para que no despierte “sin ropa”, iba a obsequiarle una ropa de pijama.

En tal línea, la publicación de las postales de Aislinn indica que todos los días se levanta así de bella, y si bien fue su propio hermano quien logró causar sensación con su comentario, también se visionó otro enunciado por parte del ex de la guapa actriz de ficción.

La famosa es muy activa en redes sociales (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

¿AISLINN DERBEZ REGRESARÁ CON SU EX?

Su ex novio Jesús Navarro, compositor y cantante, realizó un comentario hacia la actriz de telenovelas y series. Tales palabras no pasaron desapercibidas para la histrionisa, ya que sus seguidores clamaron que ambos hacían una muy buena pareja.

Sus seguidores comenzaron a pedir que ambos se reconcilien (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

Incluso, la propia Aislinn recibió de manera positiva la idea de un posible remember entre ellos, aunque con un tono sarcástico, pues la influencer escribió “sí hay que regresar”, seguido de unos emojis de risa.