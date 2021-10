Un duro momento es el que atravesó la modelo y presentadora de televisión, Alejandra Espinoza, luego que fuera trasladada a un hospital debido a una presunta esclerosis múltiple producida por una parálisis facial, pero luego se pensó que sería un derrame cerebral. Sin embargo, poco después esas hipótesis fueron descartadas.

Alejandra Espinoza es muy reconocida en su natal México debido a que ha participado en distintos concursos de belleza y programas de la televisión. Ella ha sido presentadora de los Premios Juventud y también destacó en la entrega de los Premios lo Nuestro.

Cabe precisar que Alejandra Espinoza ganó la primera temporada del reality show “Nuestra Belleza Latina” por lo que pudo obtener un contrato con Univisión. En el 2013 durante la realización de los Premios TV y Novelas, se consagró como la ganadora a la Mejor Conductora.

Para mala suerte de la conductora de televisión y modelo tuvo que ser internada en un nosocomio de México recibiendo atención médica.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRA ESPINOZA SOBRE SU SALUD?

La modelo y ganadora del concurso Nuestra Belleza Latina utilizó las redes sociales para pronunciarse respecto a cómo se encuentra actualmente su salud. También aprovechó el momento para dirigirse a sus miles de seguidores.

“Quiero agradecerles porque sé que me han mandado muchos mensajes (…) Han sido días de verdad, bien, bien difíciles; de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre”, señaló en un video colocado en su cuenta de Facebook.

Pero también dio detalles de cómo la hospitalizaron y qué le dijeron en un primer momento.

“Estoy ingresada en el hospital como un paciente al que le dio un derrame. Primero me ingresaron como un paciente que le dio una parálisis, después descartaron la parálisis”, anotó.

Prosiguió, asegurando que “de repente se me fue la cara de lado; llegué con una parálisis facial aquí al hospital. Los doctores, hasta el día de hoy, no encuentran la razón por la cual me sucedió eso”.

Continuó señalando que a ella le preocupaba mucho que pueda ser esclerosis múltiple debido a que días previos a su internamiento estaba perdiendo la visibilidad del ojo derecho.

CUÁL FUE EL DIAGNÓSTICO DEL NEURÓLOGO QUE LA ATENDIÓ

Según refirió la modelo y presentadora de televisión el médico neurólogo que la revisó en un primer momento pensó que tenía una esclerosis múltiple.

“El neurólogo pensó que tenía esclerosis múltiple. De verdad mi cabeza estaba… no tienen idea. De ayer a hoy no tienen idea lo horrible que fue”, dijo Espinoza.

Pero para tranquilidad de los seguidores y fanáticos de la artista, tras dar gracias a Dios señaló que “no fue nada de lo que ya mencioné”. También dijo estar feliz porque su esposo estuvo en todo momento junto a ella y que, finalmente, podrá ver a su hijo.

“No fue un derrame, no es esclerosis múltiple que es lo que a mí me tenía, de verdad, muy preocupada los últimos días porque, de repente, tenía un problema de que no podía ver; estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho (…) Estoy muchísimo mejor ahorita. Los exámenes salieron perfectos”, indicó.

Fue así que dio la noticia que dejaría el nosocomio dentro de poco. “Se acaba de ir mi neurólogo y me dio muy buenas noticias, y me siento muchísimo más tranquila. Aparentemente me van a dar de alta ahorita o si no mañana”, finalizó.

LA VERSIÓN DE SU ESPOSO

Cuando la modelo se encontraba hospitalizada, su esposo Aníbal Marrero, también hizo uso de las redes sociales para comunicarse con los seguidores y fanáticos de Espinoza.

Fue allí donde sostuvo que uno de los malestares más grandes que padeció su esposa es no ver a su hijo Matteo.

“Gracias a todos los que me están escribiendo y llamando para preguntarme por Ale. Ella lleva internada unos días en el hospital. Ha sido difícil para mí como jefe de familia y para Matteo, pero Dios es grande y está en control. Ya pronto estará con nosotros”, sentenció.