Reconocido en el panorama mediático como uno de los mejores periodistas de espectáculos, Álex Kaffie sigue escribiendo su nombre en la historia de la televisión mexicana, aunque muy pocos saben del gran esfuerzo que realizó desde muy joven, laborando incluso en áreas que no tienen ninguna relación con la industria del entretenimiento. Entérate más aquí.

Aunque muchos lo conozcan como uno de los personajes más mediáticos del espectáculo, la historia de Álex Kaffie es mucho más allá que farándula, entrevistas y cámaras de televisión, pues el periodista ha tenido que luchar contra viento y marea para poder establecerse en el lugar en el que está a día de hoy.

Y es que el propio presentador televisivo confesó durante una emisión de “Sale el sol” que tuvo una labor poca reconocida como vendedor de tostadas desde muy joven, ofició que le permitió cubrir algunos gastos durante sus primeros años laborales.

El comunicador participó del segmento "Mi Primera Chamba" (Foto: Sale el Sol / Facebook)

“Es una calle que me remite a la adolescencia, mi primer trabajo fue aquí, había un puesto de tostadas y fui mozo, me dio trabajo un señor. Me ganaba unos centavitos, eran pocos, pero mucho ayudó para apoyar en el gasto porque mi mamá, madre soltera, me sacó adelante sola”, sentenció el comunicador.

Lejos de ruborizarse por contar sus primeros pininos al aire, Kaffie siguió hablando largo y tendido sobre sus primeros roles profesionales durante su juventud, en donde también fungió de abastecedor de botes.“Mi trabajo era despachar, que no faltara salsa, estar siempre abasteciendo los botes. Era en el tiempo que sí podía pegar la carrera, que no me estorbaba la panza, entonces pegaba la carrera a las taquillas, ya me había hecho amigo de las taquilleras de Metro Allende, iba por cambio y despachaba el refresco”, detalló.

Más adelante en la conversación, el buen Álex se acercó al “Café Tacuba” y rememoró con nostalgia sus primeros pasos en la adultez: “En este aparador me detenía y se me hacía agua la boca, babeaba. Una vez vino mi mamá por mí y le dije: ‘Mamá, cómprame una fruta cristalizada’, y dijo: ‘Yo no gano para eso’, en ese entonces estábamos muy amolados”.

“Pero la vida me dio la fortuna que después, al paso del tiempo, ya cuando trabajé, con mi primera quincena invité a mi mamá a ese restaurante. La vida me dio ese privilegio y se lo agradezco mucho a Dios”, puntualizó.

TOSTADAS A LO KAFFIE

De manera jocosa, el conductor indicó que mientras trabajaba en el puesto de tostadas le tocó despachar algunos pedidos a Irma Serrano La Tigresa: “Ella era de caviar, de lechón, ya parece que se iba a estar deteniendo por una tostada de pata, de tinga”.

Asimismo, Álex también le mandó un conmovedor mensaje de agradecimiento hacia el señor que le dio su primera oportunidad laboral hace ya varios ayeres. “Le agradezco mucho que me haya dado trabajo y donde quiera que esté guardo buenos recuerdos”.