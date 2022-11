Lo que se hereda no se hurta. Alex Teherán, hijo de la fallecida pero inolvidable ‘Diosa del Vallenato’ Patricia Teherán, tiene una exitosa carrera musical, y muy pronto ofrecerá un concierto en el Perú. El evento se realizará el 2 de diciembre en el complejo turístico Mr. Pardo de la ciudad de Iquitos, la ‘meca’ de la cumbia selvática peruana.

En esta oportunidad, se realizará un mano a mano entre Explosión de Iquitos y Alex Teherán representando el vallenato colombiano. El ingreso será libre con la compra de una cerveza. Este acontecimiento musical, ha despertado gran expectativ, tras su anuncio oficial, debido a importante presencia de inmigrantes colombianos y venezolanos que radican en nuestro país y son seguidores de dicho género musical.

En el 2019, el joven de 26 años, inició su camino en la música, rindiendo un homenaje a su madre con varias de las canciones que la catapultaron al éxito en Colombia. Entre ellos, grabó el tema “Tarde te conocí”, pero no lo hizo en versión ballenato, sino decidió hacerla acústica y a dúo de con Dora Rueda, ex participante del reality “Yo me llamo”, quien justamente imitaba a Patricia Teherán

En el 2021, Alex, quien también es DJ, lanzó su primer sencillo musical: “El Malo soy yo”, una mezcla de pop y vallenato, canción que ha gustado mucho a los fans de su progenitora, quien es considerada por los conocedores de la música como una de las mujeres que dejó un legado imborrable en el vallenato, gracias a su talento innato y carisma. Además, para este nuevo proyecto musical, convocó a Maribel Cortina, quien fuera acordeonera de su madre Patricia Teherán y su agrupación femenina Las Diosas del Vallenato.

MÁS SOBRE EL HEREDERO

Alex vive de la música y le ha ido bien. Estudió producción de medios audiovisuales y actuación. La canción que le llega al alma es una que interpretaba su mamá y se titula “Volví a fallar”. Vive en Cartagena, su ciudad natal, con sus tíos, en casa de su mamá. Aparte del vallenato le gusta la balada pop.

En la telenovela “Tarde lo conocí”, inspirada en la vida de su mamá, interpretó el papel del periodista que se dedicaba a ayudar a Patricia, su mamá, en todos sus lanzamientos. Ahora ella guía su camino musical desde el cielo. Partió de este mundo cuando apenas tenía 25 años y pasaba por un buen momento en su carrera. Él tenía cuatro meses de nacido.

