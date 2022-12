Amaia Montero, ex vocalista de la agrupación ‘La Oreja de Van Gogh’, reapareció tras haber sido ingresada en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, España, para tratarse un fuerte cuadro de estrés y ansiedad.

La intérprete de la canción “La playa” hizo esta aparición en comunicación telefónica con el programa “Socialité”, donde recalcó que está agradecida por las muestras de cariño.

“Un agradecimiento eterno siempre a mis fans, siempre. En estos momentos se siente más aún el amor. El amor lo puede todo. Conmovida sobre todo en estos momentos, que la gente se acuerde tanto, que la gente me quiera tanto. La verdad que siempre me llega al corazón”, indicó.

Sobre la posibilidad de regresar a la música, Amaia Montero señaló que volver a los escenarios aún no está en sus planes porque desea enfocarse en su salud.

“No podría decir nada de eso en estos momentos. Ahora mismo estoy recuperándome y no tengo fecha de vuelta” , sentenció.

Finalmente, la intérprete española le explicó a sus seguidores que si desean comunicarse con ella, le escriban vía chat de Instagram porque ella no cuenta con otra red social.

“Que sea por Instagram porque por Twitter no me voy a enterar. Si me entero, me entero por Instagram”, dijo.

¿Qué problema de salud tiene Amaia Montero?

Hace unas semanas, Montero fue captada saliendo de la Clínica de Navarra, situada en Pamplona, recinto deportivo en donde estuvo alojada durante un mes con un tratamiento para sobrellevar su enfermedad.

De acuerdo a la revista “¡Hola!”, la cantautora ingresó a este recinto hospitalario a un “fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco”, padecimiento que terminó afectando su vida cotidiana y su ascenso a la música.

Amaia Montero generó la preocupación de sus seguidores tras la publicación de esta foto. (Foto: Amaia Montero / Instagram)

