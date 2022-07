Han pasado ya seis meses de su desaparición, pero tanto ella como su hija la tiene presente en su corazón cada día. La cantante argentina Amanda Miguel recuerda con amor a su fallecido esposo, el también intérprete rioplatense Diego Verdaguer, quien el 27 de enero de este año perdió la vida a consecuencias de complicaciones derivadas de la COVID-19. Por ese cariño, reiniciará la gira de conciertos en su memoria.

El artista, nacido en Buenos Aires en 1951, comenzó su carrera a los 17 años, y al poco tiempo lanzó su primer sencillo “Lejos del amor”. Luego de algunos años de presentaciones y festivales destacados en Argentina, le llegó la oportunidad de incursionar en el mundo discográfico mexicano, a través del sello Melody.

Desde 1975 en adelante, su carrera la realizó principalmente en México y Estados Unidos, en donde produjo éxitos como “Secreto callado”, “Es así mi amor”, “Yo no lloro por llorar”, y “Yo quisiera que tú”.

Una foto de los 80s que Amanda Miguel publicó hace poco en su cuenta de Instagram (Foto: Amanda Miguel / Captura de Instagram)

DIEGO VERDAGUER Y AMANDA MIGUEL: ESPOSOS Y COMPAÑEROS DE PRODUCCIONES MUSICALES

Durante ese tiempo ya andaba en amores, con la que hoy es su vida, la cantautora argentina Amanda Miguel, a quien conoció en las calles de Buenos Aires. Con la artista se casó en 1975 y 8 años más tarde tuvieron a su primera y única hija, Ana Victoria.

La relación entre ambos no fue solo personal, pues como dúo de cantantes, Diego Verdaguer produjo 9 discos de su amada: “El Sonido Volumen I” (1981), “El Sonido Volumen II” (1982), “El Sonido Volumen III” (1983), “El pecado” (1987), “El rostro del amor” (1989), “Ámame una vez más” (1996), “Piedra de Afilar” (2005), y “80-15″ (2015).

Además, también tuvo el privilegio de trabajar con su hija Ana Victoria -quien siguió los pasos de progenitores- en el álbum “Color Amor” (2013).

AMANDA MIGUEL Y SU HIJA ANA VICTORIA REALIZARÁN CONCIERTOS EN HONOR A DIEGO VERDAGUER

Lamentablemente, en enero de este 2022, el celebs de 70 años partió a la eternidad tras complicaciones en su salud luego de haber sufrido del coronavirus. En ese momento, esposa e hija pidieron privacidad a su duelo y así se respetó.

Seis meses más tarde, la dos artistas retomarán la gira que Diego y Amanda originalmente tenían en mente, pero que la pandemia y los eventos consecuentes impidieron que se llevase a cabo. “Siempre te amaré Tour 2022″ es el nombre de la serie de presentaciones que se iniciará este sábado 30 de julio y que tendrá una treintena de shows.

“Para mí esta gira es algo que yo debo hacer en honor a él, por lo que él siempre me admiró como cantante, como su esposa y por haberme escrito las canciones que me escribió y que escribí junto con él. Es una manera de honrar su trabajo, su dedicación, él me dedicó toda su vida y no me dejo un solo problema”, expresó la cantante de 66 años en declaraciones a EFE.

¿CÓMO VIVE AMANDA MIGUEL A 6 MESES DE LA PARTIDA DE DIEGO VERDAGUER?

En la conferencia de prensa que Amanda Miguel y Ana Victoria brindaron a la prensa, la argentina indicó que extraña físicamente a su otrora esposo, pero que mentalmente siempre lo tiene consigo, incluso habla con él y asegura que le pide que no esté triste a pesar de su ausencia.

“Yo siento a mi esposo todo el tiempo, él está todo el santo día junto a mí, dejó en nuestra casa una estela increíble de amor, de paz, que nunca antes había sentido con ninguna otra persona. Con mi marido claro que nunca me da ni poquito miedo sentirlo, al contrario siento su energía, su acompañamiento, su protección; muchas veces hasta le consulto cosas y siento que me dice que no esté triste. Sí lo extraño muchísimo, ya no lo tengo para abrazarlo, pero está en mi corazón todo el tiempo”, afirmó.