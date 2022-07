La querida Rebecca Jones Fuentes Berain, conocida en el argot popular como Rebecca Jones, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de insospechados rumores que indicaban que presentaba nuevos indicios de cáncer de ovario. Afortunadamente, la actriz desmintió categóricamente tales insinuaciones, además de brindar algunos tips de belleza a sus fieles seguidoras. Entérate más aquí.

Durante una transmisión para el matutino “Hoy”, la artista, quien también estuvo casada durante un cuarto de siglo con el conocido Alejandro Camacho, se explayó acerca de su nueva etapa de vida en donde buscaba relacionarse con hombres mucho menores que ella.

“Ya ni me preguntes porque he hecho cosas muy locas, creo que la edad es un número y yo creo que mientras hagas parejas, poco importa la edad”, sostuvo la actriz de 65 primaveras de edad durante el espacio “Hoy”.

UN CAMBIO NECESARIO

Vale recordar que la celebridad de televisión logró dramatizar el conocido melodrama “Cuna de Lobos” en 1986, esto tras sus múltiples crisis de salud que enfrentó a lo largo de su vida, razón por la que tuvo que cambiar su rutina de vida y reorganizar a sus quehaceres diarios.

Rebecca Jones confesó que suele "consumir" un poco de colágeno para la piel (Foto: Rebecca Jones/Instagram)

“Yo me siento de 20 años, pero por supuesto que no es la realidad, así que las conversaciones se vuelven otras, tienes que acostumbrarte, pero cuando sales con alguien más joven es más difícil salir con alguien de tu misma edad, eso si lo puedo asegurar”, puntualizó entre risas la histrionisa que saltó a la pantalla chica en 1982 durante el exitoso drama “El amor nunca muere”.

Al término de la entrevista, la famosa artista de televisión fue cuestionada por distintos aspectos de su vida privada, sobre todo, en su hábito alimenticio para poder estar a plenitud.

“¿El secreto de tu juventud es el colágeno?”, a lo que la artista replicó: “Pero claro, un poquito nada más”.

LOS CONSEJOS DE LA PRIMERA ACTRIZ

Durante este 2022, la primera actriz ha podido revelar algunos consejos a sus seguidoras para poder cuidar su imagen y lucir tal y como en años anteriores.

De hecho, a finales del año pasado, Rebecca Jones una de las invitadas principales del penúltimo programa del año de Netas Divinas en 2021.

En esa oportunidad, la nacida en México logró charlar con Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magún y habló largo y tendido sobre las causas que la hicieron alejarse de las visitas al quirófano con tal de verse joven y esbelta.

“A mí me acabaron el colágeno (las quimioterapias). Yo ya no me quise poner inyectables, yo sí soy más de 60 (años) y mucho más. Hace tiempo que no me pongo inyectables, y no porque no crea en ellos, porque creo que sí, precisamente después de esa edad (…) si no tienes cuidado, tu cara comienza a tomar una forma rara”, se oye decir a la Rebecca durante ese episodio del espacio “Netas Divinas”.

¿REBECCA JONES REGRESARÁ A LA TELEVISIÓN?

Lejos de retirarse del mundo de la actuación, la icónica celebridad mexicana se encuentra lista para retomar otro rol protagónico en la televisión junto a José Alberto “El Güero” Castro en una teleserie que aún no posee nombre completo.