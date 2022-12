No queda duda alguna de que Andrea Legarreta y Galilea Montijo son dos de las caras televisivas más reconocidas de todo México en la actualidad. Su carrera y acciones ante los medios han logrado generar diversas polémicas que suelen ser comentadas por sus miles de seguidores en redes sociales. De hecho, uno de los rumores más comentados es sobre una presunta rivalidad entre ambas en los sets de la pantalla chica.

Si bien la conducción de “Hoy” las tiene entre sus filas, las especulaciones en torno a una presunta enemistad entre ambas no han dejado de sonar en los últimos meses.

A pesar de que Andrea y Galilea han negado que exista algún roce entre ambas, recientemente volvió a tocarse el tema luego de que la esposa de Erik Rubín acudiese a la develación de la estatua de cera que se hizo en homenaje a Montijo en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

Los rumores sobre su distanciamiento volvieron a resonar en los sets de televisa (Foto: Televisa)

Luego de este supuesto, la productora Andrea Rodríguez negó tajantemente este conflicto ante el cuestionamiento de un reportero de “Ventaneando” sobre la falta de Legarreta en el citado evento en honor a la mexicana.

“¿Si te has fijado que Andrea viene afónica no?, la verdad es que como que empezamos con una gripilla, empezó Tania, Latin (Lover), luego se la pasó a Emma (Pulido), luego Legarreta, luego Gali y yo traigo un poco, ya todos vimos que no es ni influenza, porque ya estamos vacunados, ni Covid, pero a unos les pegó más fuerte como en el caso de Andy, y a otros fue muy leve”, añadió sobre la falta de la presentadora.

¿GALILEA MONTIJO Y ANDREA LEGARRETA SON ENEMIGAS?

En tal sentido, Rodríguez expresó el gran cariño que se evidencia entre ambas, aclarando que se tienen mucho afecto. “Pero tú las ves y se adoran, se quieren, eso no se puede mentir, al final de cuentas cuando tú no te caes bien con alguien, ¿tú crees que veníamos caminando así y yo por la calle”, indicó.

Asimismo, Raúl Araiza coincidió con Andrea Rodríguez, quien también se encargó de desmentir los rumores de una supuesta intervención de rejuvenecimiento de rostro.

“No, luego inventan cosas, no me hago nada en especial, me pusieron (…) Karen Carrillo de todo nos hace en la cara, hidratación, son vitaminas que te pone, ahí se hace lo que se puede, nada en especial”, agregó.