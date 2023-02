Una de las noticias que más ha sorprendido al mundo durante la última semana es la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín. La pareja que estuvo casada durante 20 años decidió alejarse definitivamente y, tras ello, crecieron varios rumores respecto a su divorcio. Recientemente, se oyó dos nombres a quienes se les intentaría vincular con el caso. Ellos serían Apio Quijano y Melissa López, pero ¿qué tan cierto es esto?

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación el pasado 22 de febrero a través de la red social de Instagram. Esto sorprendió a quienes consideraban a la pareja como una de las más sólidas del momento.

En ese sentido, se empezó a especular, en redes sociales, que el motivo principal habría sido una presunta infidelidad del exintegrante del grupo Timbiriche. Pero la prensa internacional ha revelado que en este caso aparecen otros nombres que presuntamente estarían implicados en la separación de la pareja.

Ellos serían Apio Quijano y Melissa López, dos reconocidas figuras del mundo del espectáculo ¿Qué tan cierto es esto? Conoce los detalles aquí.

Erik Rubín y Andrea Legarreta (Foto: Erik Rubín / Instagram)

LOS VIDEOS DE ERIK RUBÍN

Luego que Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación, en las redes sociales empezaron a leerse mensajes o rumores de los motivos que llevaron a la toma de esta drástica decisión.

En ese sentido, según indicó Univision, en redes sociales empezó a circular varios videos que datan de los años 90 cuando Erik Rubín y Apio Quijano aparecen dándose un beso en un concierto y otro donde sale Rubín abrazando a Melissa López. Para los internautas esto desencadenó la separación de la pareja.

Erik Rubín y Melissa López en el escenario (Foto: captura/Twitter)

¿APIO QUIJANO Y MELISSA LÓPEZ SON LOS RESPONSABLES DE LA SEPARACIÓN?

Tras ello, Apio Quijano usó sus redes sociales para emitir su versión respecto a estos rumores y especulaciones del público en redes sociales.

“Hola, chicos. Oigan, quiero platicarles de este tema, que se está saliendo de las manos, y es acerca de la separación de Erik y Andrea, donde yo no tengo nada que ver”, aseguró en un video de tiktok según Univision.

“Es un instante en el que nos divertimos, nos reímos, y ya, no va para más. Es un momento actuado, nada más. Y de ahí se están agarrando (para decir que) yo estoy destruyendo matrimonios, relaciones, y nada que ver. No me involucren en donde a mí no me corresponde”, anotó el artista.

Erik Rubín y Apio Quijano (Foto: captura/Twitter)

A su turno, Melissa López lamentó que la involucren en esta situación y consideró que esto “es muy doloroso”.

“De mi parte solamente hay respeto y cariño”, señaló durante una entrevista para el programa “Ventaneando”.

“No se vale, y la gente no entiende que muchas veces lo que pasa en el escenario es un show montado. Es un número que se sigue. Es actuación, ¡por Dios!”, agregó según Univisión.

¿QUÉ DIJO ERIK RUBÍN SOBRE ESTOS RUMORES?

Ante toda esta situación, Erik Rubín decidió salir al frente y aclarar toda la situación que viene ocurriendo y que lo perjudica. En ese sentido, mediante su Instagram aclaró lo ocurrido en el video.

“¿Es neta? Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el Apio, porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como nos besamos. Señores, es un show, es algo que el mismo Apio en algún momento también lo hace con el mismo Benny, se acercan, se tocan, se abrazan, es algo que hacemos entre nosotros”, expresó en el video.

“Sucedió lo mismo hace unos meses con mi compañera Melissa hace unos meses, igual: nos acercamos, cantamos, nos abrazamos y entonces ya, seguro tienen algo que ver. Me queda claro que hay gente muy idiota”, sentenció el cantante.