Con un personaje como Andrés García, las historias y anécdotas a lo largo de su dilatada y exitosa trayectoria jamás faltan. El primer histrión dominicano naturalizado mexicano explicó ahora los motivos que lo llevó a tener una relación distinta con Enrique Guzmán, el cantante venezolano y padre de la intérprete Alejandra Guzmán.

Ya hace un año en su canal de YouTube, en donde suele compartir contenido regularmente, García afirmó que “gracias a Dios” no mantenía una amistad con el célebre “Payasito”. Esa afirmación, en ese momento, hizo bastante ruido pero no pudo ser confrontada.

Por eso, en su video más reciente, el estelar de “La mujer prohibida” y “El privilegio de amar”, entre otros, respondió ahora sí a la interrogante de “¿Por qué niegas tu amistad con Enrique Guzmán?”.

Enrique Guzmán, ahora de 79 años, fue uno de los primeros en tocar rock and roll en México (Foto: Agencia Reforma)

ANDRÉS GARCÍA ASEGURA QUE EN EL FONDO ÉL NO LE AGRADABA A ENRIQUE GUZMÁN

De acuerdo al testimonio del celebs de 81 años, la historia comienza en la juventud de ambos. Mientras Andrés García recién empezaba a hacerse de un nombre en el espectáculo, a la vez que Enrique Guzmán ya gozaba de cierta fama. Es ahí donde García asegura que Guzmán era hipócrita, pues proyectaba la imagen de que le agradaba todo el mundo cuando no era así.

“No es que niegue la amistad. Yo no era actor cuando Enrique era ya un cantante joven famoso, creo que tenía un grupo que se llamaba los Teen Tops, y yo en realidad miraba a Enrique Guzmán como artista que trataba de agradar a todo el mundo, parecía ser que, en el fondo, yo no le agradaba”, aseveró Andrés García.

Consultado si era un tema de celos, el centroamericano que lleva toda una vida residiendo en México expresó que “yo no le tenía celos, a lo mejor él a mí sí, no lo sé. Yo creo que el destino quiso que yo me fuera a vivir a dos cuadras de la barranca donde vivía él y entonces la actitud de él era hostil”.

El histrión junto a Margarita Portillo, su esposa y principal cuidador en estos tiempos difíciles (Foto: Andrés García / Instagram)

¿SILVIA PINAL TUVO QUE VER EN ESE ENEMISTAD ENTRE ANDRÉS GARCÍA Y ENRIQUE GUZMÁN?

En otro momento del video, un usuario le preguntó a Andrés García si su supuesta relación con Silvia Penal, la diva del cine y exesposa de Enrique Guzmán, pudo afectar en algo la mala relación entre los dos actores.

García lo negó pues señaló que nunca tuvo nada con Pinal; lo que sí admitió fue que le incomodaba tenerlo de casi vecino -en la época en la que vivió a un par de cuadras en la colonia San Bernabé-.

“Como yo me daba cuenta que a él le costaba trabajo, se forzaba a ser amable y en poner buena cara y a mí no me gusta ser falso, ¿para qué me pones buena cara? Ching... tu madre tú, ching... mi madre yo y vámonos’. Siempre fue correcto, pero pesado conmigo”, sentenció el artista que actualmente sufre de un cuadro severo de cirrosis.

Guzmán y Pinal estuvieron casados de 1967 a 1976 (Foto: Silvia Pinal / Facebook)

¿CÓMO EL ACTOR ANDRÉS GARCÍA APRENDE A LIDIAR CON LA CIRROSIS QUE LO AQUEJA?

A inicios de julio, se conoció que el primer actor mexicano, dentro de los varios males que lo aquejan a sus 81 años, sufre de una cirrosis que lo tiene al límite. Andrés García confesó su enfermedad a través de un programa de espectáculos y admitió que su mal estado de salud le ha quitado las ganas que tenía antes por la vida.

No obstante, el mismo artista indicó que seguirá en la lucha por reestablecerse lo mejor posible y en ese aprendizaje para combatir sus molestias anda. Mira cómo anda educando a su cuerpo para combatir la cirrosis AQUÍ.