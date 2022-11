El tiempo y las circunstancias de la vida nos hacen valorar más las cosas, sobre todo cuando se trata de compartir momentos con un ser querido. De ello puede dar fe, la actriz Angélica Vale, la hija de la Angélica María y el recordado Raúl Vale, y quien en una reciente entrevista develó un pasaje poco conocido de su convulsionada relación familiar.

La histrionisa, natural de Ciudad de México, ha estado expuesta desde muy pequeña a la fama y el ojo público por ser la descendiente de dos artistas. Así, cuando sus padres se separaron, la decisión la afectó bastante al punto de tomar una drástica determinación.

Angélica Vale conversó hace algunos días con el magazine “Ventaneando” y allí comentó sobre su vida personal y artística. En esa charla fue que confesó cuál es la cosa y/o situación de la que más se arrepiente.

ANGÉLICA VIALE SE ARREPIENTE NO HABER COMPARTIDO MÁS TIEMPO CON SU PAPÁ RAÚL VIALE

Angélica Vale compartió cuál es el único error del que se arrepiente y tiene que ver con su padre, Raúl Vale, quien murió el 8 de diciembre de 2003 a causa del cáncer de pulmón que padecía.

“Cometí el único error del cual me arrepiento en toda mi vida, que fue enojarme con él y dejarle de hablar dos años, perdí tiempo con él, yo no sabía que mi papá se me iba a ir tan rápido, yo no sabía que lo iba a extrañar de la manera que lo extraño”, compartió en dicha entrevista.

¿El contexto? Era 1989 y su padre se acababa de divorciar de su madre, Angélica María y a los 9 meses se casó con la actriz Arlette Pacheco, con quien le fue infuel a su esposa. Poco después, Viale y Pacheco tuvieron dos hijos más, quienes se convirtieron en medios hermanos de Angélica, quien en ese entonces tenía 14 años.

“Yo no me di cuenta (de las infidelidades), nunca me dijeron en la escuela, nada, nunca me molestaron […] Ya cuando estaban muy mal, ya cuando se separaron y todo eso, hasta ahí fue cuando dije: ‘A ver ¿cómo?’. Yo se lo pedí a mi mamá, ya divórciense, ya está horrible oírlos discutir en las noches”, contó en el show “El minuto que cambió mi destino” -que dirige Gustavo Adolfo Infante- hace ya algunos años atrás: en 2017.

“Era horrible, no sabía el trancazo tan fuerte que iba a ser para mí, porque además mi papá se vuelve a casar a los nueve meses con Arlette (Pacheco) y al año ya tengo una hermana y al otro año ya tengo a otra hermana”, narró la actriz de 47 años.

“Le dejé de hablar a mi papá dos años, creo que es de lo único que me arrepiento en la vida, porque sí fue tiempo que perdí con él”, reconoció en ese entonces.

La cantante y actriz mexicana Angelica María junto a su hija Angelica Vale estuvieron en la telenovela "La fea más bella". (Foto: EFE)

ANGÉLICA VIALE ASEGURA QUE PERDONÓ A SU PADRE POR INFIDELIDADES

No obstante, el tiempo hizo lo suyo y Angélica aprendió a aceptar y convivir con los errores de su progenitor y eso también lo dejó en claro.

“Ahora ya lo entiendo, era un defecto que tenía mi papá, un pequeño problemita, como su hija pues lo amo obviamente, lo perdoné hace muchísimos años, todavía en vida, cosa que Diosito me dio chance de entender y de perdonarlo cuando todavía estaba aquí conmigo”, aseveró en la misma entrevista del 2017.

“Ya estaba malo, estaba en Houston la última vez que platicamos de estas cosas y me dijo: ' Te vuelvo a pedir perdón por no haber estado ahí, por tanto relajo que eché' […] Así era mi papá, punto. Lo tenía que aceptar tal cual era, lo amo profundamente y me voy a morir amándolo”, puntualizó.