Pareciese que los fanáticos de Anuel AA aún extrañan a Karol G. O al menos esa es la idea que queda flotando tras la contestación del reggaetonero portorriqueño a aquellos que cuestionan y descalifican su comportamiento. En redes sociales las críticas a su relación con Yailin La Más Viral, así como los señalamientos directos a la misma influencer han terminado de colmar la paciencia del artista, quien ahora se encargó de responderle a quienes decían que su delgadez se debía a malos hábitos adquiridos gracias a su novia.

MÁS INFORMACIÓN: Las indirectas más polémicas que se mandaron Anuel AA y Karol G tras separarse

Hace algunos días, Anuel apareció en redes sociales para promocionar “Diamantes en mis dientes”, su nuevo sencillo. No obstante, el foco de atención estuvo en su apariencia. Muchos seguidores e internautas señalaron que el artista lucía una “delgadez extrema”.

Por este motivo empezaron a especular cuál sería la razón de esa condición física. Los comentarios e ideas fueron desde el consumo de drogas hasta la dejadez y agotamientos emocional y mental que venía sufriendo desde que está con Georgina Lulú Guillermo Díaz, más conocida como Yailin La Más Viral.

"Diamantes en mis dientes" es su nueva producción musical (Foto: Anuel AA / Facebook)

ANUEL AA RESPONDIÓ A TODOS LOS “ENVIDIOSOS” QUE LO CRITICAN

Mediante un video publicado en su feed de Instagram, Anuel AA explicó a qué se debía su delgadez. Junto al video puso la siguiente leyenda: “El envidioso ya no sabe qué mas decir! Que Dios los bendiga como quiera. A mí me va cabrón”.

“Lo que estoy es listo. Cuando saqué el disco ‘Emmanuel’ estaba bien gordo. Ahora que me veo bien, (cuestionan) que si estoy flaco, que si las drogas”, expresó el otrora novio de Karol G al inicio del video en su cuenta de Instagram, en donde supera los 28 millones de seguidores.

“Mira, lo que ustedes están es bien mordidos (ardidos). Siguen pasando los años y yo sigo en la cima y no encuentran cómo sacarme de aquí arriba. Y hay momentos que parece que voy para abajo y de nada suelto una canción que es un palo, alguna loquera que se vuelve número uno, una gira que se va sold out”, continuó.

YAILIN LA MÁS VIRAL, NOVIA DE ANUEL AA, RECIBE CRÍTICAS

Anuel AA mantiene una relación de no más de un año con Yailin La Más Viral pero en este tiempo ya se comprometieron y hasta andan analizando la posibilidad de ser padres. Estas decisiones, sumado al cariño que varios fanáticos del reggaetón le tienen a Karol G -su ex-, han hecho que el artista no reciba el respaldo esperado por su nuevo noviazgo.

Incluso, algunos internautas explicaron que la razón por la que se le ve “con menos energía” y “más deteriorado” es por su relación la influencer dominicana. Situación que ha llevado al cantante de “China” a salir a defender en redes a su nueva pareja.