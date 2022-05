Cuando uno piensa en Arcángel, sabe que se refiere a uno de los máximos exponentes del reguetón a nivel internacional. Con grandes éxitos que lo respaldan, se ha ganado un nombre en la escena mundial del género urbano. Sin embargo, lejos de sus éxitos profesionales, el intérprete también ha tenido que pasar por diversas pruebas a nivel personal. Tras salir victorioso de algunas de estas, hoy la estrella está cada día más fortalecida.

Uno de estos retos fue el infarto que sufrió en el 2019 y que lo puso entre la vida y la muerte. Afortunadamente, hoy luce totalmente recuperado y ha tenido la oportunidad de hablar acerca de su estado de salud, así como todo lo que padeció en este episodio tan crítico.

A continuación, conoce más de las recientes declaraciones del popular artista urbano sobre su condición médica actual.

EL INFARTO DE ARCÁNGEL

En una entrevista concedida a “People en español”, Arcángel habló abiertamente sobre una de las situaciones más difíciles por las que tuvo que pasar. Así, recordó que hace unos años sufrió un infarto que le cambió la vida, pues actualmente debe recurrir a medicamentos diarios para poder estar estable.

“El 16 de septiembre del 2019 sufrí un infarto, nunca me voy a olvidar (...) Doy gracias a Dios por ese día”, recuerda el cantante.

Asimismo, resaltó que se siente bendecido por haber sobrevivido a la experiencia, que le permitió darse cuenta quiénes eran las personas que realmente lo respaldaban y quiénes no.

“No fue un preinfarto, fue un infarto, así me dijeron los doctores. Otro tipo de persona te diría que quisiera borrar ese día, pero ese día fue glorioso para mí (...) Por poco me muero, me di cuenta de las personas que tenía a mi lado, quién me quería, quién no. Ese día fue necesario, (fue) el (re)nacimiento mío. No quiero borrar(lo)”, afirmó la estrella urbana.

Según el músico, está muy agradecido con los médicos que lo intervinieron a tiempo y que permitieron que sobreviva a este crucial episodio.

ARCÁNGEL TOMA CINCO PASTILLAS AL DÍA

Tras sobrevivir al infarto, Arcángel ha revelado que sigue una rutina muy estricta respecto al consumo de sus medicinas. Así, afirmó que consume media decena de píldoras que lo ayudan a estar con buena salud.

“Me tomo cinco pastillas diarias. Si no me las tomo, siento que el mundo se me va a acabar. Soy tan fiel a mi medicamento, que me tomo las pastillas sin comer, porque siento que sin comer me hacen mejor efecto”, indicó el artista cuyo nombre verdadero es Austin Agustín Santos.

El cantante consume medicinas a diario (Foto: Arcángel / Instagram)

Respecto a los tipos de medicamentos que consume, él afirma que son diversos, pero que son necesarios para mantenerse sano.

“Tomo (ácido acetilsalicílico), una pastilla que me ayuda a controlar el colesterol, otras para la presión, tomo un anticoagulante muy fuerte. Necesito toda la ayuda que pueda recibir”, refirió.

EL APOYO A SU MADRE

Tras una carrera exitosa en la música, Arcángel resalta que puede, finalmente, retribuirle a su madre, Carmen Rosa Santos, todo el esfuerzo que hizo durante su crianza y su recuperación luego de su grave situación médica.

“Padecí, pero tuve una madre que pobremente me lo dio todo, nunca me hizo falta la presencia de un papá, ¡adoro a mi mamá! Cada vez que he sufrido y llorado yo (voy) con mi madre”, manifestó el intérprete de “Ahora dice”.

Asimismo, el cantante confirmó que su madre fue empleada doméstica durante muchos años y, por ello, creció conociendo el privilegiado entorno de los clientes de su progenitora. Además, reveló que ella ahora no se ocupa de las labores de la casa, pues ha contratado a un servicio de asistencia que la apoya en sus quehaceres diarios.

“Mi gusto es rico, porque yo acompañaba a mi mamá a limpiar las casas de los millonarios. Por eso sé los productos que usan los ricos, porque mi mamá los compraba para limpiar las paredes y la ropa”, manifestó. “Hoy en día, mi mamá tiene a alguien que la ayuda, como ella lo hacía con los demás”, concluyó.