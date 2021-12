La actriz Yeşim Ceren Bozoğlu quien dio vida al personaje de Nuran en la telenovela “Me robó mi vida” sorprendió a todo el mundo al mostrar su nueva apariencia física donde luce totalmente distinta a como cuándo formó parte del elenco de la producción otomana. Y es que la artista logró bajar 50 kilos con mucha voluntad y dedicación.

“Me robó mi vida” (“O Hayat Benim”, en su idioma original) es una telenovela original de Turquía que fue estrenada en el 2014 y con sus cuatro temporadas logró ser una de las más vistas por el público en dicho país. Actualmente, en España la telenovela “Me robó mi vida” es transmitida por Divinity.

Entre grandes dosis de drama y comedia se desarrollaba la historia de Ateş, interpretado por el actor Keremcem Dürük y Bahar que era encarnada por Ezgi Asaroğlu. Sin embargo, hubo otros personajes que dieron mucho que hablar en “Me robó mi vida” como el caso de Nuran que era uno de los personajes antagónicos de la producción.

Ceren Moray, Ezgi Asaroglu y Keremcem interpretan a Efsun, Bahar y Ates, respectivamente, en "Me robó mi vida" (Foto: Fox Turquía)

YESIM CEREN BOZOGLU Y CÓMO PERDIÓ 50 KILOS DE PESO

La actriz Yeşim Ceren Bozoğlu ha sorprendido a los miles de fanáticos de la telenovela “Me robó mi vida” y a los seguidores de las producciones turcas que en España se han convertido en todo un furor desde hace algunos años atrás.

El hecho es que la artista tuvo que engordar hasta los 110 kilos para poder interpretar a Nuran, personaje con el cual se ha hecho muy conocida. Sin embargo, subir mucho de peso trajo algunas consecuencias para su organismo debido a que le generaron varios problemas de salud.

Nuran en Me robó mi vida. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Ante ello, Yeşim Ceren Bozoğlu luego del término de las grabaciones decidió ingresar al quirófano para someterse a una reducción de estómago. Fue así que la actriz pudo perder 58 kilos. Actualmente tiene 52 kilos y sigue una dieta rigurosa.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS PADRES DE YESIM CEREN BOZOGLU?

El hecho de que Yeşim Ceren Bozoğlu haya subido de peso y luego se sometiera a una cirugía sorprendió también a sus propios padres quienes no la reconocieron, según indicó Divinity.

Lejos de su ciudad natal (Ankara) la actriz no veía a sus padres por motivos de trabajo; sin embargo, cuando se reencontraron grande fue la sorpresa para los progenitores de la artista.

“Fui a recoger al aeropuerto a mis padres. No me reconocieron. Mi padre pasó por delante de mí varias veces. Le dije: ‘¡Papá, estoy aquí!’ y fue entonces cuando supieron que era yo (…) Ahora me siento como si tuviese 23 años, pero no lo atribuyo solo al peso”, señaló.

Pero luego de atravesar toda esa situación, la actriz tuvo en claro una cosa. “Nadie puede hacer que vuelva a ganar peso para un papel”.

Otra de las cosas que considera importante la actriz es que quiere dar por finalizada la etapa de cómo lucía antes en las redes sociales, motivo por el cual ha borrado sus publicaciones de antes de someterse a la operación.

YESIM CEREN BOZOGLU EN “ME ROBÓ MI VIDA”

En la telenovela “Me robó mi vida”, la actriz Yeşim Ceren Bozoğlu interpreta a la malvada Nuran Demirci.

También es la mujer de Ilyas y ha vivido criando a sus dos hijas pero teniendo en cuenta que una de ellas no lo es en realidad. Es por ello, que siempre ha tenido un comportamiento distinto y evidente ante Bahar pero su plan llegará más allá cuando decide hacerle la vida imposible.

La joven Bahar no sabe que Mehmet Emir es su verdadero padre y está condenada a vivir siempre en una mentira.

