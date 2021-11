Actualmente Ayca Aysin Turan atraviesa por una buena etapa en el mundo de la actuación con su participación en la telenovela turca “Ada Masali” o también conocida como “El cuento de la isla”. Allí trabaja al lado del actor Alp Navruz y cuya producción se ha convertido en la favorita de muchos; sin embargo, este buen momento de la actriz se ha visto opacado tras conocerse la muerte de su padre.

El éxito de “Ada Masali” ha ido en aumento luego que los seguidores y fanáticos de la telenovela hicieran que dicha producción que se transmite por el canal Divinity de España tenga un buen índice de sintonías.

Esta producción otomana que es considerada como el reemplazo de “Love Is in the Air” tiene un detalle curioso y se trata de que también ha sido escrita por Yesim Çitak y Dilek Iyigün, los creadores de “Sen Çal Kapımı”.

La comedia romántica se enfoca en la historia de Poyraz y Haziran, dos personas muy diferentes cuyas vidas se cruzarán cuando la protagonista llegue a la isla del primero para intentar comprarle su terreno y así construir un complejo turístico con la empresa de su familia. Él se opondrá rotundamente.

Telenovela Ada Masali: El cuento de la isla es protagonizada por los actores Ayça Aysin Turan y Alp Navruz.

AYÇA AYSIN DE LUTO POR LA MUERTE DE SU PADRE

La actriz Ayça Ayşin Turan ha sorprendido a sus miles de seguidores al interpretar a Haziran Sedefli. En la telenovela ella es una joven que ama la ciudad, a diferencia de Poyraz.

Su papel en la producción turca ha sido muy bien aceptado por el público y ha hecho que la fama de la artista crezca en el mundo de la actuación. Sin embargo, una noticia la tomó por sorpresa y fue la muerte de su padre. Ella se encontraba grabando los episodios de la telenovela en Esmirna. Tras ello, abandonó las grabaciones y acudió al llamado de su familia.

Ayça Aysin Turan en una de las escenas de Ada Masali junto al actor Alp Navruz.

LAS CAUSAS DE LA MUERTE DEL PADRE DE AYÇA AYSIN

Tras esta devastadora noticia la actriz no se ha pronunciado al respecto y se desconoce lo que habría originado la muerte de su progenitor.

Por el momento, todo es parte de las investigaciones del caso pero lo que si se conoció es que tal noticia dejó muy afectada a la actriz Ayça Ayşin Turan.

Esta noticia también se viralizó en las redes sociales donde los usuarios de Twitter comentaron al respecto y le dieron todo su apoyo a la actriz.

LA FAMILIA DE AYÇA AYSIN

Ayça Ayşin Turan es una persona muy apegada a su familia y el pasado 25 de octubre dio algunos detalles respecto a su núcleo familiar,

“Somos del Mar Negro. Por parte de mi madre, también es una inmigrante, de Salónica (Grecia)”, indicó según diezminutos.

Ayça Ayşin quien creció en Estambul también confirmó que en su casa son siete hermanos, cinco hombres y dos mujeres. De todos ellos solo Ayça Ayşin ingresó al mundo de la actuación.

Antes de vivir en Estambul creció algunos años en Sinope donde también estudiaría. El padre de la actriz era natural de Kastamonu (al norte de Turquía).