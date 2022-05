La agrupación que lidera Jorge Villamizar ha vuelto a la escena musical con el lanzamiento de su último disco “Toca madera”, producción en la que ya no participa José Javier Freire, uno de los tres integrantes con los que inició Bacilos su carrera. A pesar de ello, el ahora dúo que conforman Villamizar, como líder, y André Lopes sigue con la vida de Bacilos, que ha cumplido 25 años de vida musical. Precisamente, una de las razones por las que el otrora trío se ha mantenido vigente hasta ahora es por la elección de su sede de trabajo: México. ¿Las razones de esa decisión? Ahora te las contamos.

Bacilos es un grupo que fue formado en 1997 por el colombiano Jorge Villamizar (guitarra, voz y teclado), el brasileño André Lopes (bajo y coros) y el portorriqueño José Javier Freire (batería y coros) pero que a causa de su disquera inicial recién pudo despegar a inicios de los 2000.

En el año 2000, ya con la disquera WEA International, lanzaron oficialmente su primer disco, “Bacilos”, que tuvo como bandera el sencillo “Tabaco y chanel”, canción que fue un éxito en diversos países de Latinoamérica. Al año siguiente sacaron el álbum “Caraluna”, que tuvo como principales hits al homónimo “Caraluna” y “Mi primer millón”. Luego de ello, y hasta el 2022, han sacado cuatro álbumes más.

Jorge Villamizar en una reciente presentación en México con Bacilos (Foto: Bacilos / Instagram)

¿COMO AFRONTÓ BACILOS LA SALIDA DE JOSÉ JAVIER FREIRE?

En la rueda de prensa de abril de este año, el dúo comentó cómo tomó la salida de José Javier Freire, quien optó por dejar la banda en 2021 para seguir con sus proyectos como solista. Vale precisar que Jorge Villamizar había hecho algo parecido tras salir de la agrupación en 2007 para empezar su carrera como solista y retomar el proyecto grupal a partir de 2017.

“Fue una salida amigable de JJ Freire. La gente evoluciona y eso genera tensión e insatisfacción, cansancio. No sé puede amarrar al puesto. Él está bien, tuvo cambios personales en su vida, pero veo que se fue bien con nosotros”, aclaró Villamizar durante la charla con los medios.

Asimismo, expresó que en el tema de las regalías, “JJ” Freire no tendrá inconvenientes para recibir el reconocimiento económico que le corresponde tras su salida y esto en gran medida se debe a la industria musical que mueve México.

Andrés Lopes (izquierda) y Jorge Villamizar (derecha) durante su gira promocional en México (Foto: Bacilos / Instagram)

¿POR QUÉ BACILOS TOMÓ A MÉXICO COMO SEDE DE TRABAJO?

Jorge Villamizar fue claro y directo respecto al asunto. En México, el artista tiene una plataforma y condiciones de trabajo muchos mejores que en cualquier parte de Sudamérica, en sus palabras, está casi al nivel de Estados Unidos.

“No lo podemos negar, venir a México siempre es importante. Vienes a México y con el 10 por ciento del éxito o regalías a tus canciones, ya es más de lo que obtienes en cualquier otro país de América Latina”, aseveró Villamizar.

“México es un imperio, es imperialista, tanto como Estados Unidos, pero aquí para América Latina. Ustedes no se dan cuenta o no le dan el justo valor, pero México es imperialista en la industria musical, aquí todo está más organizado, se paga bien, se vive bien, se pagan regalías a las canciones. Eso no pasa igual en otros países, hay algunos que no quiero mencionar pero es un lío para eso, aquí no, aquí puedes crear, trabajar bien”, sentenció.