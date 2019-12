Bad Bunny volvió a demostrar su gran corazón, al llevarles regalos a decenas de niños y adolescentes de escasos recursos económicos días antes de Navidad. El propio ‘Conejo Malo’ llegó hasta el Centro de Convenciones de Miramar, en la ciudad de San Juan, en su país Puerto Rico, para compartir un momento con los menores.

Pese a que horas antes había participado en un concierto en Punta Cana, Bad Bunny se presentó en el Centro de Convenciones, donde se había formado una larga cola que lo esperada con ansías.

El mismo Bad Bunny afirmó que no tuvo tiempo para descansar, tras el concierto, pero no podía fallarle a los menores, muchos de ellos, seguidores suyos.

(Redes sociales Bad Bunny)

“La paso bien de verdad. El año pasado tuve más tiempo para compartir con todos, pero ahora estoy realmente cansado. Vengo de un concierto en RD (República Dominicana) y salimos directo para acá, llegue ahorita. No he dormido, apenas me comí un sándwich”, dijo Bad Bunny en una rueda de prensa.

Bad Bunny reveló que este año compraron diferentes tipos de regalos, ya que muchos de los pequeños eran niños de 4, 5 y 6 años, mientras que otros tenían 14 o 15 y no iba a regalarles lo mismo.

El interprete de Callaíta y Soy peor realizó esta acción con los niños de su país, por segundo año consecutivo. En el 2018 la entrega de obsequios se realizó en el coliseo Roberto Clemente.

La entrega de los regalos se concretó por la intervención de la Fundación Good Bunny, creada por Bad Bunny y el programa Toys for Tots, del Cuerpo de Marinos de Estados Unidos.