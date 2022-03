Brenda Zambrano compartió una serie de revelaciones sobre las operaciones a las que se ha sometido que han sorprendido a sus seguidores. La modelo y actual pareja de Guty Carrera respondió a la interrogante de la prensa mexicana y detalló que ha gastado un aproximado de $ 95 000 en intervenciones quirúrgicas.

La reportera le preguntó a la pareja si ambos se habían hecho algún cambio estético. En ese momento, Brenda Zambrano compartió con la audiencia todos los retoques a los que se ha sometido.

¿Qué se operó Brenda Zambrano?

“Yo todo (cirugías estéticas), o sea yo estoy operada de pies a cabeza, no puedo ocultarlo. Si me he hecho mis retoquitos. Me he hecho bastante”, aseguró Zambrano inicialmente.

Tras ello, la también influencer señaló que no solo ‘agregó’ algunos implantes a su cuerpo, sino que también se vio en la necesidad de retirárselos para preservar su salud.

“Me quité los implantes, le dije adiós al silicón. Estaba pasando por una situación muy mal que me provocaban los implantes. Estaba perdiendo la memoria y volviéndome loca”, agregó.

¿Cuánto invirtió Brenda Zambrano en operaciones?

Brenda Zambrano -ex Acapulco Shore- también compartió el gasto total de las inversiones de sus ‘retoques’.

“Creo que ya perdí la cuenta, pero creo que ha sido más de 2 millones de pesos (95 mil dólares aproximadamente) Me he hecho lipo tras lipo (…) Me fui hasta Colombia, más los gastos, el hospedaje, todo, es caro. Sí, he gastado mucho”, sentenció.

Brenda Zambrano habló sobre cuánto invirtió en operaciones quirúrguicas.