Turquía y Siria sufrieron un fuerte terremoto el pasado 6 de febrero que dejó varias pérdidas materiales y también humanas que han dejado un gran vacío en quienes pudieron quedar con vida. Uno de los que ha sentido en carme propia ello fue el actor Çağrı Çıtanak, quien ha sufrido con la muerte de su madre.

El actor turco, quien participó en la telenovela “Love is in the Air” con el personaje de Ferit Şimşek, ha perdido a su madre y esto recién se pudo confirmar una semana después del sismo, pues no se perdía la esperanza de que los rescatistas puedan ubicarla, teniendo en cuenta que su hipótesis era que había quedado atrapada bajo los escombros de su vivienda.

LA CONFIRMACIÓN DE LA MUERTE

Poco más de una semana después del movimiento telúrico que ocurrió en el país europeo, la esposa de Çağrı Çıtanak, la también actriz Başak Gümulcinelioğlu, confirmó la triste noticia del fallecimiento de la mujer a quien también consideraba como su madre, mostrándose muy apenada por lo sucedido.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Gümulcinelioğlu aseguró que la madre de su esposo había perdido la vida. Perdimos a nuestra madre”, escribió la artista.

Por lo pronto, el actor Çağrı Çıtanak ha preferido no hacer publicación alguna en las redes sociales. Se entiende que está pasando por un triste momento y que, seguramente, cuando pasen estos días podrá recuperarse un poco de manera emocional y emitir algún mensaje para sus fans.

Çağrı Çıtanak al lado de su esposa, la también actriz Başak Gümulcinelioğlu, quien confirmó el fallecimiento de la señora (Foto: Başak Gümulcinelioğlu / Instagram)

UNA SEMANA PIDIÓ AYUDA PARA SALVARLA

La madre del actor vivía en Hatay, una de las provincias más afectadas con el terremoto, así que él intentó comunicarse con su madre en reiteradas oportunidades, pero ello nunca sucedió y fue considerada como desaparecida, al igual que varias personas de las que no se conocía su paradero.

Consciente de lo que pudo haber pasado Çağrı Çıtanak usó sus redes sociales para contar que su madre vivía en el edificio más grande de su ciudad y que este se había derrumbado, por lo que ella podría estar bajo los escombros, al igual que muchas personas que también residían allí.

Es más, usó ese medio para pedir ayuda y envió unas cuantas referencias para que los rescatistas lleguen hasta el lugar para hacer sus labores correspondientes. Sin embargo, todo hace indicar que fue muy tarde y la señora perdió la vida, lamentablemente.

“Mi madre estaba allí! Este edificio es el más alto y, naturalmente, el edificio más poblado. Por favor, acérquense y ayuden para que más personas puedan salvarse”, escribió.