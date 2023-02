Los terremotos en Turquía y Siria no solo han sacudido a varias ciudades de dichos países, sino también a los corazones de personas en todo el mundo. Las imágenes de decenas de viviendas y edificios derrumbados, así como los videos rescatando a víctimas debajo de los escombros, han conmovido a los internautas de otros lugares. Particularmente, los fanáticos de las telenovelas turcas y de Cansu Dere se encuentran preocupados por el estado de salud de la actriz.

En la madrugada del lunes 6 de febrero de 2023, ocurrieron dos sismos de 7,8 y 7,5, respectivamente, que afectaron a diversas regiones de los países del oriente próximo. El gobierno turco declaró a 10 de sus provincias como zona de desastre.

Actualmente, se han reportado más de 12 mil muertos en ambas naciones y las autoridades han registrado más de 54 mil heridos. Hasta el momento, equipos de rescate siguen trabajando para tratar de salvar a más personas de los edificios derrumbados.

Por supuesto, este ha sido un golpe muy grande para los ciudadanos y muchos han perdido a familias completas. Dentro del caos, ha surgido preocupación por algunas figuras públicas que viven en Turquía, quienes no han dado señales de vida a través de sus redes sociales. Una de ellas es Cansu Dere.

¿CANSU DERE REALMENTE ESTÁ MUERTA?

Hasta el momento, no se conoce el paradero de Cansu Dere. En redes sociales, empezó a circular un video que aseguraba que la actriz de la telenovela “Amor de madre” y “Mujer engañada” había fallecido; sin embargo, no hay información oficial que confirme su muerte, por lo que no hay que alarmarse antes de tiempo.

Lo que sabemos es que la actriz no ha utilizado sus redes sociales para calmar a sus fanáticos preocupados, ya sea por una publicación o una historia instantánea. Su última foto data del 5 de enero de 2023.

FANÁTICOS DE CANSU DERE EXPRESAN SU PREOCUPACIÓN

A través de la cuenta de Instagram de Cansu Dere, miles de fanáticos de la conocida actriz han preguntado incesantemente por su estado de salud luego de enterarse de los devastadores terremotos en Turquía.

En las secciones de comentarios de sus más recientes publicaciones, los usuarios de la red social han expresado su preocupación.

“¿Estás bien?”, “Por favor, di que estás bien, por favor”, “¿Cómo estás?, he sabido que hubo un fuerte terremoto en Turquía, y han salido noticias tus fans mexicanos estamos preocupados”, “Espero q sea mentira lo del TikTok” y “Dime que estás bien, que no te fuiste de este mundo” son algunos de los comentarios dejados por los fans.

Captura de pantalla de los comentarios dejados por fanáticos en la cuenta de Instagram de Cansu Dere (Foto: Cansu Dere / Instagram)

Por ahora, el gobierno turco ha decretado un luto nacional de siete días. Asimismo, la industria del entretenimiento en el país ha suspendido las transmisiones de series y espectáculos, así como el paro de muchos sets de grabación.

ACTORES TURCOS QUE HAN SIDO AFECTADOS POR EL TERREMOTO

Además, de la inactividad en redes sociales de Cansu Dere, sabemos que hay varios actores turcos cuyas familias se encontraban en la zonas afectadas y fueron víctimas del terremoto.

Cagri Citanak (“Love is in the air”) y Melisa Asli Pamuk (“El cuarto rojo”) anunciaron en las redes sociales que miembros de sus familias quedaron bajo los escombros.

Mientras tanto, otros se han pronunciado pidiendo ayuda y oraciones por los afectados. Uno de ellos fue Kerem Bürsin, quien escribió el pasado 6 de febrero: “¡Nuestro dolor es tan grande! ¡Seamos uno! Estos desastres, estos dolores que vivimos, ¿no demuestran que...? Nuestras oraciones son una, nuestro dolor es uno, nuestro amor es uno. Recupérate pronto mi Turquía”.