¿Quién es Innocence? La cantante Geraldine Larrosa fue la esposa de Carlos Marín y lo acompañó hasta el último de sus días. La voz de “Il Divo” falleció a los 53 años el 19 de diciembre tras ser hospitalizado por el COVID-19. La voz española, de esta manera, dejó un hondo dolor en todos los seguidores del grupo mundialmente famoso. Por ello, muchos han recordado la historia de amor que marcó su vida y que se mantuvo hasta el final, a pesar de que ya estaban separados.

Marín se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital Manchester Royal, en Reino Unido, tras dar positivo al coronavirus. De acuerdo a los reportes internacionales, su salud estaba muy complicada.

El cantante lírico se encontraba en coma inducido y entubado, por lo que su pronóstico era reservado. A pesar de los esfuerzos médicos, el también productor falleció tras varios días internado.

“Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos”, se pronunciaron los demás miembros de “Il Divo” en las redes sociales de la agrupación.

Carlos Marín tuvo una prolífica carrera en la música. (Foto: Carlos Marín/Instagram)

¿QUÉ SE SABE DE INNOCENCE, LA ESPOSA DE CARLOS MARÍN?

Geraldine Larrosa, conocida artísticamente como Innocence, fue la esposa de Carlos Marín, el cantante lírico de “Il Divo”, entre 2006 y 2009, además de llevar 13 años como novios, pero nunca dejaron de frecuentarse y hasta se llamaban “hermano” mutuamente.

La también artista vocal hizo su carrera de la mano de Marín, quien le produjo buena parte de sus discos. Su confianza era total que hasta el músico español era padrino de la hija de Larrosa. En las redes sociales, ambos compartían fotografías junto amigos y solos, en cenas, festejos, producciones musicales.

“Reza y medita por Carlos. Enviemos energía curativa y nuestras oraciones al mismo tiempo”, escribió Innocence cuando se supo que Carlos Marín se encontraba grave por el COVID-19. Ella lo acompañó hasta su último aliento, rindiendo tributo a la gran historia de amor que vivieron por varias décadas.

¿QUIÉN FUE CARLOS MARÍN?

Carlos Marín Menchero nació el 13 de octubre de 1968, en Alemania. Tenía 53 años cuando falleció. Hijo de españoles, Marín se crió en Madrid desde los 12 años. A esa edad comenzó su carrera musical en óperas y zarzuelas. Tenía la nacionalidad española y hablaba inglés, francés, castellano y alemán. Entre sus 15 y 19 años, se presentó al programa de talentos de TVE Gente joven y lo ganó en dos ocasiones.

En 2003, se integró en el proyecto de Il Divo. Sébastien Izambard, David Miller, Urs Bühler y Carlos Marín se convirtieron en uno de los cuartetos más famosos del mundo. Juntos han publicado nueve discos de estudio, desde el homónimo “Il Divo” en 2004 hasta el más reciente “For Once In My Life: A Celebration of Motown” en 2021.

Carlos Marín estuvo casado con la cantante francesa Geraldine Larrosa, conocida artísticamente como Innocence, durante 17 años. Se conocieron mientras trabajaban en el musical “Los miserables”. Se divorciaron en febrero de 2009.

En 2020, en solitario, Marín publicó su disco “Portrait”, en el que versiona “Bohemian Rhapsody” de Queen, entre otros éxitos.





VIDEOS DE INNOCENCE EN INSTAGRAM