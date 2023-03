Actualmente, Carlos Rivera es un cantante mexicano muy bien establecido en la industria. Saltó a la fama luego de ganar la tercera generación de “La Academia”, pero parece que no todo fue color de rosas, pues no le alcanzaba ni para pagar la renta con lo que recibía en TV Azteca.

El originario de Huamantla formó parte del reality show de competencia en el 2004, donde logró llevarse el premio gracias a su talento.

Posteriormente, formó parte de otros títulos como “Desafío de estrellas” y “La Voz Kids”. Pese a las dificultades, consiguió realizar varios discos de estudio como “El hubiera no existe” y “Yo creo”.

EL SUELDO DE CARLOS RIVERA EN TV AZTECA

Carlos Rivera reveló información sensible sobre los inicios de su carrera en TV Azteca. El pasado 23 de febrero, el artista de 36 años dio una entrevista a Johnny Abraham en el podcast “Conquista tu mundo”, donde habló del contrato de exclusividad que firmó con el canal luego de ganar el programa “La Academia”. A pesar de ya no estar feliz con sus condiciones laborales, estaba ligado por el acuerdo y tuvo que permanecer allí.

“Yo pedí una cita con el director de Azteca de ese momento para decirle ‘yo ya me quiero ir de aquí, suéltame’, porque el contrato todo el mundo que firmaste por cinco años, no, no era por año era por temporalidades leoninas que podían durar al día de hoy, 20 años. Hoy podría seguir teniendo el mismo contrato de hace 20 años porque son de esos que se renuevan automáticamente”, contó en el canal de YouTube.

Actualmente, Carlos Rivera es juez del programa "¿Quién es la máscara?" (Foto: Carlos Rivera / Instagram)

Rivera asegura que estuvo trabajando por 9 años para TV Azteca, bajo un contrato de exclusividad que no le permitía incursionar en otros proyectos. Además, el pago por estas condiciones no eran suficientes e incluso le costaba pagar el alquiler de su vivienda.

“(Tenía un) contrato donde no me pagaban exclusividad. O sea, era exclusivo, pero no recibíamos nada y, a veces, no había para pagar la renta ni para nada. Pero bueno, yo tenía ese contrato y ni modo, había que pagar ese derecho de piso”, agregó.

Aunque está agradecido por la oportunidad que le dio TV Azteca, considera que se adoptó una posición muy soberbia.

“Lo peor era que: ‘me tienes que dar las gracias porque hubo alguien que te quiso si no nadie te hubiera querido’ (...) Yo amé, yo fui leal y no fue recíproco. Él fue el que dijo: ‘sé que voy a quedar como el pendejo que liberó a Carlos Rivera de esta televisora’. Firmamos un acuerdo ni siquiera fue una liberación”, explicó.