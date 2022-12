Carmen Villalobos no despedirá el 2022 de la mejor forma. La reconocida actriz colombiana contó en sus redes sociales que, como parte del acuerdo de separación de Sebastián Caicedo, debía entregarle uno de sus perritos.

La expareja no tuvo hijos, pero en su hogar tenían tres perritos: Freud, Mambo y Capuchino. Y según contó en sus redes sociales, el tercer perrito y el más grande de los tres se quedaría con el también actor de 41 años.

A través de sus redes, la protagonista de “Café con Aroma de Mujer” contó a sus seguidores cómo se sintió al separarse de Capuchino

“Es difícil, es complicado, pero acuerdos son acuerdos”, dijo al inicio con sinceridad. “ Desde el principio teníamos un acuerdo; yo iba a tener a Capuchino hasta esta fecha y ya después lo entregaba, Capu va a estar más feliz de lo que estaba… Se lo llevan a Medellín, a una casa finca, va a tener otros hermanitos”, añadió.

El pequeño Capuchino ya se encuentra con Sebastián, disfrutando del campo y la naturaleza, como el propio actor mostró en sus redes sociales.

Carmen Villalobos conquista a sus fans con nuevo y atrevido look

¡Se roba el suspiro de sus fans! La actriz Carmen Villalobos mostró en sus redes sociales que decidió cambiarse de look y hacerse un nuevo tatuaje para recibir de la mejor forma el año 2023.

La protagonista de “Hasta que la plata nos separe” cambió su melena castaña con mechas rubias por un rubio cobrizo que le queda fabuloso. “La verdad me siento demasiado dichosa, renovada, con toda la energía y feliz muy feliz con mi cambio”, comentó la protagonista al mostrar en su perfil de Instagram su nueva apariencia.

Pero eso no fue todo, pues en otro post mostró el nuevo tatuaje que se hizo en la parte izquierda de su espalda. La actriz eligió plasmar en su piel la palabra “Gratitud”.

“Mi tatuaje dice ‘Gratitud’, es una palabra que me acompaña desde que me despierto hasta que me duermo. Es una palabra que me identifica, agradezco a diario y a todo momento por todo. La gratitud te ayuda a seguir creciendo. Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más en todos los aspectos”, comentó al mostrar el proceso y resultado del tatuaje.

