Cazzu, la novia de Christian Nodal, es abucheada una vez más en un concierto. Después de causar la molestía de sus fanáticos mexicanos por burlarse de la derrota de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar ante Argentina, la intérprete de “Mucha data” protagonizó otro bochornoso incidente en el Festival Bum Bum.

Durante la cuarta edición del festival argentino, que se celebró el 14 y 15 de enero de 2023 en Córdoba, los asistentes le gritaban que se bajara del escenario, lo que provocó la molestia de la cantante de 29 años quien no dudó en responder a sus detractores.

Al Festival Bum Bum asistieron artistas como Cristian Castro, Miranda, La Barra, Los Pericos y DJ Tao, pero la estrella principal fue Juan Carlos Jiménez Rufino, conocido como “La Mona Jiménez”. De hecho, los espectadores querían que Cazzu abandonara el escenario para abrirle paso al intérprete y compositor.

Cazzu en una de sus presentaciones musicales (Foto: Cazzu/ Instagram)

LA FUERTE RESPUESTA DE CAZZU

Cansada de los abucheos y los gritos, la novia de Christian Nodal optó por interrumpir una de sus canciones para confrontar al público y exigir respeto. “Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube a un escenario, te insultan, te dicen ándate. Soy una señora, me tenés que respetar”, indicó.

Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para que el público cambie de actitud, así que Cazzu y señaló que para subirse a un escenario se necesita mucho valor y pidió a los que no les gusta su presentación que se aguantaran.

“Hay que tener un montón de hue**s para subirse a un escenario, hay muchos chabones que no tienen los hue**s. Me paro orgullosa acá y al que no le gusta ya fue”, replicó la rapera, cantante, compositora y directora argentina.

A pesar de sus múltiples intentos, no pudo terminar el repertorio que tenía planeado para el Festival Bum Bum. Al final, dedicó su presentación a todos los que le pedían que se bajara y remarcó que a ella le pagaban mucho dinero por estar ahí.

“Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante Córdoba, aguante el cuarteto y aguante el respeto”, sentenció.