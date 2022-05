El artista de 62 años lleva casi 30 años de carrera televisiva en México, país al que llegó para una primera telenovela pero al que casi no retorna, según el testimonio del propio César Évora, por el color de su pasaporte. El ser cubano le jugó en contra, así relató uno de los protagonistas de “El privilegio de amar” (1999), quien durante la emisión de este melodrama obtuvo su nacionalidad azteca. Para beneplácito de él y sus seguidores, Évora consiguió volver a Ciudad de México y empezó a ganarse un lugar en la pantalla chica. Conoce su historia de coraje y personalidad.

El oriundo de La Habana, ciudad en la que nació en noviembre de 1959, comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación en 1980, luego de hacer un casting para trabajar en la cinta “Cecilia Valdés”, la cual no se llevó a cabo, pero este proyecto lo ayudó a entrar al Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), en donde realizó “Un hombre de éxito” y “Capablanca”, que fueron las cintas que lo dieron a conocer fuera de Cuba.

Así terminó llegándole la chance de participar de la telenovela mexicana “Corazón salvaje” (1993), protagonizada por Eduardo Palomo y en la que interpretó a Marcelo Romero. Una vez que concluyó el melodrama, Évora regresó a su ciudad natal, y si bien tenía intenciones de regresar para continuar trabajando con Televisa, su continuidad en la empresa se puso en riesgo por disposición de los directivos del canal de San Ángel.

El actor en "Corazón salvaje", interpretando a Marcelo Romero Vargas (Foto: Televisa)

CÉSAR ÉVORA: TELEVISA NO LO QUISO POR SER CUBANO

Évora, que participó en otras superproducciones como “Abrázame muy fuerte” (2000) y “La madrastra” (2005), contó en el programa Faisy Nights cómo es que le dijeron que no iba más en Televisa a pesar de haber dejado una buena impresión en su primera novela con ellos.

“Me regresó a Cuba a preparar condiciones para venir (a México) y el productor me llamó un día, era un miércoles a las siete de la noche, y me dice: ‘César, lo siento mucho, pero no te puedo traer, la dirección de Televisa no quiere que estés aquí porque hubo hace un año un problema con Verónica Castro, un programa de La Movida que se hizo en La Habana’, y en fin se podían mover sentimientos contra mí por el hecho de ser cubano”, relató.

No obstante, el histrión centroamericano no se quedó de brazos cruzados y viajó por su cuenta a Ciudad de México, con un boleto solo de ida y 40 dólares en el bolsillo. Después de buscar alojamiento se presentó en la oficina del productor de Televisa, que sorprendido lo llevó con Emilio Azcárraga, director del canal.

DIRECTOR DE TELEVISA: “CÉSAR ÉVORA SÍ ES UN CUBANO DE VERDAD”

“Me lleva ante un grupo de señores, no sabía quién era quién. Sabía quien era el jefe, era el señor Azcárraga y estaba todo su equipo de trabajo y me dice: ‘Usted, ¿qué tiene que decir?’ y le respondí: ‘Mire yo no estoy de acuerdo con usted por esto y esto’, y empecé a decirle todas las razones que yo sentía. Terminé de hablar con el señor, miró a su equipo y me dijo: ‘Te quedas por contrato de 4 años de exclusividad de tanto, ¿te parece bien?’”, siguió contando César Évora.

El cubano, además, indicó que Azcárraga quedó gratamente sorprendido con su personalidad y franqueza, al punto de que accedió a pagarle el hotel y un boleto de regreso a Cuba para que terminara de preparar su mudanza a México e, incluso, le solicitó a gerencia que le adelantaran el pago de una parte de su exclusividad.

“Siempre que el señor (Azcárraga) pasaba por los foros y lo recuerdo muchísimo en esta empresa caminando y de visita viendo escenas, siempre me saludaba con un cariño y respeto, me decía: ‘muy bien, Évora’ y me daba la mano. Un día, justamente en este foro, se paró y me dice: ‘esos dos son cubanos, trabajan conmigo en Nueva York’, y les dijo: ‘Miren este si es cubano de verdad, no ustedes dos que son unos hijos de su ching*da madre’”, puntualizó.