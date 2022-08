A los 32 años, la vida de Charlbi Dean se apagó este 29 de agosto de 2022. Tras la noticia de su fallecimiento, varios famosos y sus miles de seguidores enviaron sus condolencias a su familia y seres queridos.

Debido a que su muerte fue repentina, te damos a conocer las causas y quién era esta joven actriz que protagonizó “El triángulo de la tristeza” y que ya empezaba a brillar en el mundo de la interpretación.

LA MUERTE DE CHARLBI DEAN

El representante de Charlbi Dean informó a los medios de comunicación que la joven dejó de existir a causa de “una enfermedad súbita y repentina” en un hospital de Nueva York. No se dio a conocer mayores detalles. La familia ha mantenido mucha reserva.

De acuerdo con un medio local de Ciudad del Cabo, la actriz había sufrido un accidente automovilístico en 2009. El coche en el que se trasladaba colisionó contra un camión y ella terminó con dos vértebras dañadas, y la muñeca, el codo y cuatro costillas rotas, los cuales le habrían dejado secuelas especialmente en uno de sus pulmones, lo que pudo provocar su inesperada muerte, publicó ABC.

CHARLBI DEAN: QUIÉN ERA Y MAS SOBRE ELLA

Charlbi Dean protagonizó, en 2021, la película satírica “Triangle of Sadness” (“El triángulo de la tristeza” en español) interpretando a Yaya, con la que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

1. DATOS PERSONALES DE CHARLBI DEAN

Nombre completo: Charlbi Dean Kriek

Charlbi Dean Kriek Lugar de nacimiento: Ciudad del Cabo

Ciudad del Cabo Nacionalidad: Sudafricana

Sudafricana Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1990

5 de febrero de 1990 Fecha de su fallecimiento: 29 de agosto de 2022

29 de agosto de 2022 Edad: 32 años

32 años Instagram: @charlbi143

Charlbi Dean tiene miles de seguidores en sus redes sociales que lamentan su partida (Foto: Christophe Simon / AFP)

2. FUE MODELO

Cuando tenía seis años, Charlbi Dean debutó como modelo para comerciales televisivos. Asimismo, salió en catálogos de moda infantil. Debido a su gran desenvolvimiento, firmó con una agencia de modelos a los 12 años. Apareció en la portada de la revista Venice en la edición de otoño de 2019.

3. DEBUT ACTORAL

El año 2010, la joven debuta como actriz en una película de comedia “Spud” con el papel de Amanda.

4. ACTUACIÓN EN PRODUCCIONES

En 2012, actuó en el cortometraje “Illusive Fields”, al año siguiente encarnó otra vez a Amabda en “Spud 2: The Madness Continues” y en “Death Race: Inferno”. En 2016, en “Blood in the Water; en 2017 en “Elementary” y “Don’t Sleep”. En 2018 actuó en los filmes: “An Interview with God” y “Porthole”.

5. FUE PARTE DEL UNIVERSO DC

Dean formó parte del Universo DC con la serie televisiva “Black Lightning” (2018). Tuvo el papel de la anti heroína conocida como Syonide.

6. FELIZ POR LOS LOGROS DE “TRIANGLE OF SADNESS”

Tras la buena recepción de “Triangle of Sadness”, Charlb Dean se mostró muy emocionada y usó sus redes sociales para expresar su felicidad. “¡Felicitaciones a nuestra familia, lo logramos! Decirle al director Ruben Östlund, tú eres la CABRA. Te estaré eternamente agradecido por confiar en mí para ser parte de tu genio. No puedo creer que tuve el mejor año haciendo esto durante uno de los momentos más difíciles de mi vida”, escribió.

7. ¿CHARLBI DEAN TENÍA PAREJA?

Según sus publicaciones en Instagram, Charlbi Dean estaba comprometido con el modelo Luke Volker.