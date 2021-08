Chiky BomBom llega a Netflix con sus “Buenas, buenas”: así fue su participación en la plataforma

TRASCIENDE. Lisette Eduardo, más conocida como Chiky Bom Bom, sorprendió a sus seguidores al aparecer en las redes de la plataforma de Netflix promocionando diversas películas y series para disfrutar.

“La vida hoy nos debe saber a frutas, rica, sabrosa y deliciosa porque puedo ¡Ñiau! Luego de un día lleno de cosas entre ir al trabajo, lavar, planchar, cocinar, te sientas en el sofá buscando algo que ver ¡Tranquilo! Que para eso estoy yo aquí”, inicia la ‘Bombona’.

LEE TAMBIÉN: Flor Polo y su publicación tras polémica declaración de Susy Díaz en defensa de Walter Obregón

En un post de Facebook, la plataforma de streaming anuncia la participación de la Chiky Bom Bom presentando y resumiendo diversos contenidos para que todos los usuarios puedan disfrutarlos.

“¡Buenaaaas, buenaaaas! Si la vida hoy no te sabe a fruta es porque no has visto a Chiky BomBom recomendándote qué ver en Netflix”, se lee en la publicación junto a un video donde recomienda la película ‘Stand de los besos’ y series como ‘Control Z’ o ‘Cocinando con Paris Hilton’.

Como se recuerda, el pasado julio, la Chiky se vio envuelta en una polémica por amenazar a un fan de usar su usual frase en el estampado de un polo.

“Espero que tengan un buen abogado para lo que viene, oportunista y falta de respeto”, sentenció Chiky Bom Bom en su cuenta de Twitter. Sin embargo, horas después, tuvo que salir públicamente a pedir disculpas.