Tras los kilitos de peso que perdió la cantante Chiquis Rivera el presente 2022, las especulaciones sobre su visita al quirófano no se hicieron esperar, en especial, sobre una presunta intervención de la manga gástrica que le permitió cambiar su apariencia física. Eso y más aquí.

Eso no es todo, pues los rumores sobre una presunta enfermedad hepática comenzaron a sonar en todos los medios. Pero, ¿realmente Chiquis Rivera tuvo una enfermedad que le redujo varios centímetros? Pues, en Trome te lo contamos.

¿QUÉ PROBLEMAS DE SALUD AFECTABAN A CHIQUIS?

En diálogo con el portal “Ventaneando”, el cual fue transmitido el 29 de diciembre, la primogénita de Jenni Rivera confesó el motivo por el que se decidió a ir a la revisión médica que derivo en el diagnóstico de sus enfermedades y padecimientos.

Según reseña “Mayo Clinic”, el hipotiroidismo es una enfermedad en donde la glándula tiroides no segrega la cantidad necesaria de hormonas, logrando un desbalance de peso y síntomas patológicos como la depresión, entre tantos otros.

En junio pasado cumplió 37 años (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

En tal sentido, la mexicana sostuvo que a la par que ingería sus medicamentos necesarios para tratar tal enfermedad, también optó por ser más rigurosa en su alimentación, priorizando los vegetales, entre tantas cosas.

“Ya no tomo cerveza ni refresco, ya llevo ocho meses que no lo hago y eso te ayuda tanto”, dijo al respecto.

La popular Chiquis también expresó que, desde hace varios meses, se decica a comer “de todo”, aunque en cantidades ínfimas para no alterar su dieta. “(si) quiero un pastel, me voy a comer poquito, no todo”, comunicó durante el espacio de “El Gordo y La Flaca”.

“Es todo un balance, es lo que me ayuda y también el tequila, es lo que me ayuda a quemar grasa. Me gusta mucho hacer ejercicio, […] tomo muchas proteínas en mis batidos, verduras”, reveló en noviembre pasado.

Vale precisar que no es la primera vez que Chiquis se somete a este plan de alimentación. Recordemos que, en 2020, la experta musical estuvo en un régimen bajo de grasas, carbohidratos, carnes rojas y demás que le permitió bajar unos kilos extras.