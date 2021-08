La cantante Chiquis Rivera arrasó en redes sociales con su más reciente presentación en Houston Texas, no solo por sus cualidades como cantante, sino por el sugestivo enterizo rojo que utilizó y que es muy similar a los que Selena Quintanilla solía vestir. ¿Será su nueva heredera de la “Reina del Tex-Mex”?

Chiquis Rivera, desde que anunció su separación y divorcio de Lorenzo Méndez, comparte a través de sus redes sociales que se encuentra mejor que nunca, pues mantiene su autoestima al alza, así como su vida personal y profesional.

La cantante y empresaria, si bien ha mostrado que lleva un estilo de vida saludable, mejorando su alimentación y logrando bajar varios kilos, busca demostrar que no es necesario ser talla small para poder posar y sentirse sensual. Sus fotos son muy sugerentes, usa transparencias y sexys prendas, como el enterizo rojo, que reciben muchos halagadores comentarios.

CHIQUIS RIVERA, ¿LA SUCESORA DE SELENA QUINTANILLA?

El jumpsuit fue portado por la hija de Jenni Rivera en su gira “Play List Tour”, donde la joven cantante presenta lo mejor de su repertorio musical.

En Instagram Chiquis Rivera recibió varios halagos de sus seguidores y algunos famosos como el ex de Paulina Rubio: Nicolas Colate, quién soltó un “impresionante” en la publicación de la cantante. Las fotos con el comentado traje han recibido más de 184 mil me gusta en su página de Instagram y el video 263 likes, cuyos seguidores no han duda en compararla con Selena Quintanilla.

¿QUIÉN DISEÑO EL TRAJE DE CHIQUIS RIVERA?

La sugestiva prenda roja es creación de la diseñadora Kymberly Larriana, la cual además de ser muy entallada cuenta con varias cintas y aberturas en la parte superior que muestran el escote y espalda de Chiquis.

¿QUIÉN ES CHIQUIS RIVERA?

Chiquis Rivera es hija de la fallecida diva de la banda, Jenni Rivera. Su nombre real es Janney Marín Rivera y nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos el 26 de junio de 1985. Es una cantante, compositora, empresaria y escritora que cada vez viene ganando más fama por parte del público tanto estadounidense como mexicano.

Inició su carrera artística en 2014, luego de publicar su primer sencillo “Paloma Blanca”, haciendo así su debut en televisión internacional en los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo “Esa no soy yo”.

La artista ha participado en diversos programas de televisión, pero también ha estado presente en diversos premios de la música a nivel internacional y nacional.

