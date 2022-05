Christian Nodal y Belinda oficializaron su ruptura en febrero pasado, pero meses después las secuelas de su noviazgo siguen frescas. Mientras el cantante mexicano rehace su vida personal en Estados Unidos, la también actriz española hace lo propio en Madrid. No obstante, un reciente comentario de su madre, Belinda Schüll, volvió a agitar los ánimos del intérprete de “Ya no somos ni seremos”, que respondió con otra publicación en las redes sociales.

Una vez que la relación entre Nodal y Belinda se terminó, ambos artistas decidieron alejarse de México, país en donde habían vivido su historia de amor. El cantante de “No te contaron mal” determinó cruzar la frontera e instalarse en Estados Unidos, aduciendo que en tierras aztecas no tenía la privacidad y respeto para llevar la vida excéntrica y lujosa que desea.

Por su parte, la protagonista de “Cómplices al rescate” optó por volver a su país de origen, en donde permanecerá de forma indefinida. Desde Madrid, en donde asistió a los Premios Platino y al estreno de “Bienvenidos a Edén”, serie de Netflix con la que ha vuelto a actuar, la nacionalizada mexicana afirmó sentirse muy bien y que las experiencias de su última relación le han servido para la vida.

BELINDA SCHÜLL, MAMÁ DE BELINDA, LLAMA NACO A CHRISTIAN NODAL

Hace unos días la progenitora de Belinda posteó un video, en su cuenta de Instagram, del concierto en el que participó la artista de 32 años en Barcelona. Su publicación tuvo varios likes y comentarios, uno de ellos fue el siguiente: “Beli es lo máximo, please, que ya no vuelva con el naco de Nodal”. Hasta ahí nada extraño que una seguidora dé su opinión.

La mamá de Belinda le dedicó un post a su hija tras su presentación en Barcelona (Foto: Belinda Schüll / Instagram)

Sin embargo, Belinda mamá respondió a este comentario con emojis de aplausos. Una muestra de aprobación y de estar de acuerdo con lo que señalaba la fanática. Inmediatamente, más seguidores se sumaron a la publicación. Algunos destacando el accionar de la señora y otros criticándola de forma sarcástica.

El comentario de la seguidora de Belinda y la respuesta de la mamá de la intérprete (Foto: Belinda Schüll / Instagram)

Ante la popularidad que causó su comentario, Belinda Schüll decidió borrar su comentario pero horas más tarde publicó un post más contundente. ”El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, escribió, acompañado de una foto de ella misma. Como se sabe, la mamá de Belinda ha estado al lado de ella desde que comenzó su carrera artística, cuando era muy niña.

En una nueva publicación, Belinda Schüll le mandó una indirecta a su exyerno (Foto: Belinda Schüll / Instagram)

LA RESPUESTA DE CHRISTIAN NODAL A LA MAMÁ DE BELINDA

Ante tanto comentario indirecto de su exsuegra, el cantante de música regional mexicana resolvió responder pero esta vez lo hizo desde su cuenta de Twitter. Christian Nodal le lanzó una indirecta bastante directa a Belinda Schüll.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mí. Cuando me canse de dar, se acabo todo”, tuiteó Nodal, acompañando de una captura de pantalla de una conversación antigua con Belinda, en la que ella le pide ayuda económica para ir al dentista.

El cantante le respondió a la mamá de Belinda y a todos quienes lo cuestionan (Foto: Christian Nodal / Twitter)

Anteriormente, el compositor mexicano había negado que el tema económico haya sido una de las causas por las que la relación con la intérprete de “El baile del sapito” se terminó. No obstante, la captura de pantalla que mostró da a entender lo contrario.