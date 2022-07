Tras hallarse en medio de escándalos y polémicas debido a sus declaraciones, el famoso cantante Christian Nodal sorprendió a más de uno hace unas semanas tras confesar que estuvo a punto de cometer un acto en contra de su vida, el cual fue impedido gracias a su querida abuela. Sin embargo, el ex novio de Belinda volvió a ser tendencia en redes sociales luego de un hecho que involucra a uno de sus seguidores.

No cabe duda alguna de que el intérprete de “Botella tras botella” no solo es un experto en generar portadas y acaparar a los medios de comunicación, sino también un ejemplo de lucha y admiración para todos su seguidores, en especial para Alvin Gallardo.

Y es que luego de que el exnovio de Belinda confesase su infructuoso intento de suicidio, el buen Alvin, quien se reconoce como uno de sus más acérrimos seguidores, fue en busca de su ídolo para compartirle su experiencia y darle alguno ‘secretitos’.

De hecho, el joven confesó que fue la música regional de Nodal lo que lo salvó de tomar una fatídica decisión, generando así diversas reacciones por parte de los asistentes al concierto.

CHRISTIAN NODAL ES UN HÉROE

Lejos de zanjar el tema en los escenarios, el joven publicó en su cuenta de Instagram una fotografía agradeciendo al tapatío todo lo que él había hecho por él mediante sus vallenatos y sencillos.

“Tiene 23 años y lo admiro muchísimo, ha logrado muchos sueños que cualquier artista pudiese desear, pero lo ha logrado con esfuerzo, con talento, creatividad y por eso sé que lo voy a admirar. El otro día en una entrevista escuché que él decía que ojalá algún día alguien le dijera que su música le había salvado la vida, y yo quiero decirle hoy en día: ‘Christian, tú música me ayudó a salir adelante’”, se oye decir al seguidor de Nodal en el vídeo.

Así pudo conocer Alvin Gallardo a uno de sus ídolos: Christian Nodal (Foto: Alvin Gallardo/Instagram)

Y es que Alvin, además de conocer a Nodal, también entonó algunos sonetos a lado del cantante regional, inclusó intercambió algunos comentarios y secretos con el presunto novio de Cazzu.

“Hace dos años tuve un accidente cerebral que me dejó muy mal, me dijeron que no podría volver a cantar, tocar guitarra, ni hablar bien, entonces conocí su música y su música me hizo feliz. Me dio fuerza, me dio energía, lo escuchaba sin parar y hoy en día me sé todas sus canciones y es muy especial. Después de ese accidente ha sido el soundtrack de mis días y en todas partes, la música de Christian está conmigo. Quiero decírselo en persona, darle un abrazo, tomarme una foto con él y darle las gracias por haberme ayudado a salir adelante. Christian, me salvaste” , indica Gallardo en su feed de Instagram.

En tal sentido, el joven seguidor del regiomontano también mencionó que dicho encuentro fue llevado gracias a Cristy Nodal, quien pudo ayudar a que conozca a su ídolo y transmitirle su breve historia de superación.

“Mi reacción de felicidad máxima, llegando a saltar de alegría, nunca lo olvidaré. Gracias vida hermosa por darme estas alegrías después de tantas cosas difíciles. Mi ídolo, mi querido ídolo es tal y cual siempre lo soñé. Christian, siempre te apoyaré”, escribió en otra publicación.