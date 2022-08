La música regional mexicana, qué duda cabe, es un género en los últimos años ha ido ganando mayores adeptos a lo largo de todo México. La renovación de sus exponentes, las nuevas apariciones y la mediatización de la música -a través de la Internet- han ayudado mucho; no obstante, las costumbres de antaño se mantienen y parte de ella es el subgénero los narcocorridos.

Chuy Lizárraga, cantante de la música popular, ha decidido, una vez que empezó a hacer carrera como solista, ir en contra de la tendencia, esa que dicta que todos los exponentes -o casi todo- del género acaben cantando eventualmente narcocorridos.

Jesús Cruz Lizárraga, nombre real de Chuy, conversó en el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante, “El Minuto que Cambió mi Destino”, y allí le consultaron respecto a su negativa de interpretar narcocorridos, sea del tema que fuese o por pedido de quien fuese.

Fue vocalista de La Original Banda El Limón (Foto: Chuy Lizárraga / Instagram)

¿CHUY LIZÁRRAGA CONTÓ POR QUÉ DECIDIÓ NO CANTAR NARCOCORRIDOS?

“Oye, yo sé que ustedes como músicos pues van a donde los contraten, o sea, no es de ‘Oiga a ver deme su RFC para ver a qué se dedica’. Pero de repente al poco tiempo de que terminas no los has visto en las noticias de ‘A ese vato yo le toqué el otro día’”, le preguntó Adolfo Infante.

“Fíjate que generalmente mi música no es para eso. Eso es una cosa que también me ha costado mucho trabajo, es más, es lo que más me ha costado para mí como Chuy Lizárraga porque cuando yo empecé salieron los corridos alterados mentados, entonces así eran las cosas de que ‘Chuy, grábate este corrido’ y yo pues se me hacía agua la boca porque era con lo que salías de volada para adelante”, comenzó contestando la celebs.

El exmiembro de bandas como La Adictiva y La Original Banda El Limón aseveró que solo creó una canción de ese corte, pero nunca ha sido su objetivo. “Lo que decidí en ese tiempo fue no cantar esa música y de repente salió ‘La Peinada’, entonces tuve una chamba como Chuy Lizárraga y tu ves la gente que está adelante y ve a la de otro artista que toca corridos y ve la gente que va a estar hasta adelante (en un concierto); vas a ver una diferencia abismal de tipo de gente, es muy diferente”, agregó.

“Yo no traigo corridos pues, a mí bendito sea Dios me pegó una canción como ‘La Peinada’ y no es para ese tipo de situación sabes, entonces de alguna manera pues nos va bien”, sentenció.

¿QUÉ SON LOS NARCOCORRIDOS?

Los corridos son un género de la música popular mexicana que narra historias de personas comunes, con anécdotas o situaciones que forman parte de su vida diaria. Ahora bien, el narcocorrido nace como un subgénero dedicado a las personas que viven en el mundo del narcotráfico o actos ilícitos.

La propia Real Academia Española (RAE) lo define así: “Composición musical popular que narra historias enaltecedoras del narcotráfico y de sus protagonistas”.