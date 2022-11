El intempestivo cambio de clínica que sufrió Chyno Miranda hace algunos días sigue generando polémica en Venezuela y en la industria del entretenimiento. El cantante venezolano, que viene recuperando de las secuelas producto del COVID-19, fue traslado a otro nosocomio en su país en medio de una serie de cuestionamientos a la gente que lo cuida y a sus familiares.

El intérprete, natural de La Guaira, se encuentra en tratamiento a raíz de una neuropatía periférica que le afectó la movilidad, el habla y la coordinación motriz, y que tuvo origen al contagiarse de COVID, pero hace algunos días la noticia de que fue cambiado de nosocomio de la noche a la mañana alertó a todos.

El exintegrante del dúo “Chyno y Nacho” fue cambiado de la clínica “Tía Panchita ” a “El cedral”, también ubicado en la ciudad de Caracas y con una orden judicial que consiguió su nueva novia Astrid Falcón.

¿POR QUÉ CHYNO MIRANDA FUE SACADO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN “TÍA PANCHITA”?

La actual novia de Chyno Miranda, Astrid Falcón, habría sido quien realizó todas las gestiones para trasladar al cantante a otro centro médico, pues no había podido visitarlo. Diario Ny señaló que la joven se habría enterado que el artista no contaba con las condiciones adecuadas para atender su estado de salud.

Para ello, la joven solicitó el apoyo del experto en redes, marketing y comunicación, Irrael Gómez, para que le ayudara con todos los trámites judiciales. Fue así como el cantante fue sacado de la clínica de rehabilitación Tía Panchita, en Caracas, Venezuela, en donde se encontraba internado desde hace casi un año.

Según el programa “Sábado en la noche”, de Globovisión, en el centro en el que Chyno Miranda se encontraba internado, no se le permitían las visitas ni el contacto con sus familiares, esto habría llevado a sus allegados a interponer acciones legales en contra del recinto.

¿Y a dónde fue traslado? A la clínica El cedral, que también está ubicada en Caracas. Una vez que sea evaluado nuevamente se determinará quién tendrá la potestad legal sobre Chyno Miranda, la cual en este momento está bajo el Estado, según aseveró el medio La Opinión.

Las instalaciones de la clínica El cedral (Foto: Clínica El cedral / Instagram)

¿QUÉ DIJO EL DOCTOR QUE ESTUVO VIENDO A CHYNO MIRANDA?

El programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, entrevistó a Ramón Bustillos, exdoctor de Chyno Miranda, quien brindó detalles del estado de salud en el que habría estado el celeb.

“El salió de una clínica por una encefalitis producida por el Covid, con una neuropatía periférica que le afectó la pierna izquierda, la encefalitis es una enfermedad que produce una inflación de todo el cerebro y eso produce que se retenga líquido, eso causa una presión... eso le causaba que no pudiera expresarse bien, no tuviera estabilidad, se iba de los lados, no era capaz de sentarse o pararse sólo, tuvo unas secuelas bastante fuertes, lo que no le permitía evolucionar. Tampoco tuvo un tratamiento para mejorar. No sé por qué no se lo pusieron...”, expresó.

“A él se le propuso cambiarle el tratamiento y sacarlo de Miami, donde estuviera más tranquilo, hubo inconvenientes por parte de quienes lo manejaban, terminó tratándose con otras personas, él no sabía que iba a quedarse en una clínica en Caracas... ellos no veían que era la solución, su equipo de producción no lo aceptó. No sé los motivos. Cuando lo veo en Caracas, tenía contacto con la clínica, supe que se intentó escapar 4 veces, sabía que lo estaban maltratando, lo mantenían sedado todo el tiempo...”, agregó.

Además, el galeno dijo que durante la época que trató a Chyno, su entorno familiar lo ayudó, a excepción de su madre, Alcira Pérez, quien dicho por él mismo, le genera mucha ansiedad.

“Al contrario de lo que mucha gente dice, con respecto a su entorno familiar, ellos lo ayudaron mucho, hicieron lo posible porque saliera adelante. Exceptuando a la mamá, que el tiempo que estuvo, que fueron como tres meses, a él siempre le produjo ansiedad, como una intolerancia a la mamá, porque ella es muy estresante. La mamá nunca está de acuerdo con las cosas. Ella siempre es un poquito difícil”, mencionó.

Del mismo modo, defendió a Astrid Falcón de la críticas de su ahora suegra, quien señaló que era mala influencia para su hijo y además de una consumidora de drogas.

“Hoy en día está en manos de alguien que lo ama y que está dispuesta a cuidarlo en las condiciones en las que está, porque lo ha demostrado delante de todo el público, porque quiere a Jesús Miranda”, puntualizó.