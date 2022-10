Pese a que han pasado varios meses desde la ruptura mediática entre Gerard Piqué y Shakira, ambos siguen dando de qué hablar en portadas y telediarios de farándula. Recientemente, se supo que luego de la oficialización de Chia Martí como nueva novia, un conocido restaurante comenzó a presentar una severa crisis económica. ¿Cómo así?

No cabe duda de que el noviazgo entre el 3 del Barcelona y la joven Clara Chía sigue generando revuelo en todo España. Y es que, tras su viaje de amor protagonizado en París, la nueva pareja de moda de Cataluña ha comenzado a ser blanco de críticas por parte de miles de internautas en las redes sociales.

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación a comienzos de junio de 2022 (Foto: Shakira / Facebook)

Resulta que comenzó a surgir la teoría de que el restaurante donde trabajaba Clara Chía antes de ser relacionista púica en Kosmos estaría ‘pagando los platos rotos’ del romance entre el futbolista y la comunicadora. ¿De qué se trata exactamente?

CLARA CHÍA MARTÍ Y PIQUÉ, UN ROMANCE CRITICADO

Como todos sabemos, los tortolitos comenzaron a frecuentarse luego de que el defensa español la conociera en el bar Traviesa Tuset. De inmediato, Piqué le ofreció contratarla en su empresa Kosmos Global Holding. Sin embargo, las cosas no habrían salido según lo planeado, pues la versión del paparazzi Jordi Martin detalla que el deportista estaría dejando de lado los negocios para enfocarse en su nueva novia.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué con u look muy juvenil paseando por las calles (Foto: ¡Hola!)

“Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos como antes, que no está tan comprometido con la empresa y que está habiendo un problema serio dentro de ella (…) Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores se habrían marchado”, indicó el periodista catalán al programa de farándula “Socialité”.

¿CÓMO AFECTÓ SU RELACIÓN AL BAR?

Durante la ajetreada batalla legal entre Piqué y Shakira, fue el restaurante uno de los lugares más concurridos por el futbolista y su nueva novia, y si bien logró conseguir gran notoriedad durante sus primeros días, la situación habría comenzado a ponerse gris en estas últimas semanas.

Y es que la clientela de uno de los restobares más exclusivos de Barcelona estaría dejando de frecuentar el lugar debido a la presencia de Piqué y Clara Chía. Para muchos, tener a la nueva pareja mediática de España resulta muy molesto y agotador.

Parece que a nadie en el bar le agrada la presencia de Piqué y Clara Chía (Foto: Barcelona Queens / Instagram)

Incluso, las “opiniones” del lugar fueron reveladas en distintos portales, en donde se evidencia que varios de sus clientes han optado por no volver al recinto, aduciendo que la atmósfera no es la misma desde que se hizo pública la relación entre Piqué y Shakira.

Las opiniones en contra del bar comenzaron a viralizarse en redes (Foto: El Heraldo)

“Desde que va Gerard Piqué el local ha perdido mucho. Ojalá se vaya a vivir a Andorra”, “Desde lo de Piqué es una paranoia ir”, son algunas de las opiniones que se puede leer en redes sociales. ¿Será cierto que el servicio habrá cambiado?